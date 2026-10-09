Klub Santos berhasil mencuri hasil imbang dramatis melawan Flamengo dengan skor 2-2 pada pekan ke-29 Liga Brasil.

Santos pun menambah pundi-pundi poinnya menjadi 42 angka di posisi kedelapan, berbanding 61 poin milik Flamengo, sang pemuncak klasemen, yang meraih 5 kemenangan beruntun sebelum ditahan imbang oleh Santos.

Surat kabar AS mengulas sorotan utama dari laga tersebut, usai tampilnya bintang gaek Neymar, dan keberhasilannya mencetak dua gol untuk Santos dalam waktu 6 menit, setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Neymar kembali setelah pulih dari cederanya yang terakhir, dan tampil sebagai pemain pengganti setelah Santos tertinggal dalam skor, namun ia mencetak dua gol dari dua tendangan penalti pada menit ke-81 dan ke-87.

Awal pertandingan tidak mudah bagi tim asuhan pelatih Jardim, tetapi kualitas teknik para pemainnya membuat perbedaan, dan memberikan tim itu keunggulan besar sebelum akhir babak pertama.

Danilo membuka keunggulan untuk Flamengo setelah serangan ciamik yang mengantarkannya ke kotak penalti, memanfaatkan umpan apik dari Pedro.

Dan tepat sebelum menuju ruang ganti, Carrascal melepaskan umpan silang yang terukur, yang disambar Paquetá dengan sundulan kepalanya ke dalam gawang.

Pelatih Cuca tak ragu saat jeda antarbabak, dengan menarik keluar Coutinho dari lapangan untuk memasukkan Neymar sebagai gantinya.

Santos pun maju ke depan, dan berusaha mencapai gawang dengan segala cara yang mungkin, tetapi pertahanan Flamengo tetap solid, hingga pertandingan menyaksikan momen kontroversial, ketika Jorginho terjatuh ke tanah dan menghentikan bola dengan lengannya.

Pada awalnya, wasit memberikan tendangan bebas dan mengacungkan kartu kuning kepada gelandang tersebut, tetapi ia menerima panggilan dari wasit VAR, lalu memberikan tendangan penalti, dan mengacungkan kartu merah langsung kepada pemain itu.

Neymar mengeksekusi tendangan penalti pertama dengan sangat tenang dan penuh percaya diri, memberikan dorongan baru bagi Santos.

Dari dorongan ini, tim itu mendapatkan tendangan bebas dari depan kotak penalti, yang dieksekusi sendiri oleh Neymar dalam sebuah skema taktik yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan berakhir dengan diperolehnya tendangan penalti baru berkat Gabigol.

Neymar tidak menyia-nyiakan peluang di hadapan kiper Rossi, yang tak mampu menebak arah tendangan sang penyerang, sehingga pertandingan berakhir dengan hasil imbang berharga bagi Santos.

Wasit menambahkan 14 menit waktu tambahan, dan Flamengo harus menderita bermain dengan jumlah pemain yang kurang hingga akhir laga.







