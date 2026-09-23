Video: Nashat Akram: Arab Saudi Tidak Layak Menang atas Kuwait

Nasyat Akram, legenda timnas Irak, meragukan kelayakan timnas Arab Saudi meraih kemenangan atas saudaranya Kuwait pada laga pembuka turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi merebut kemenangan berharga dengan satu gol atas tamunya Kuwait dalam pertandingan yang digelar Rabu malam di Stadion "Al-Inma" di Kota Jeddah dalam laga pertama Grup Pertama.

Gol pertandingan tercipta lewat gol bunuh diri, setelah Youssef Al-Haqqan, bek Kuwait, secara tidak sengaja menyundul umpan silang Humam Al-Hammami ke dalam gawang Al-Azraq sendiri pada menit ke-73.

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Akram mengatakan, melalui saluran "Al-Kass" Qatar, seusai pertandingan, "Timnas Kuwait tampil kompetitif, mereka garang dan terorganisir terutama dari sisi ofensif, sementara timnas Arab Saudi tidak menciptakan ancaman nyata di area penalti".

Ia menambahkan, "Andai bukan karena kesalahan defensif yang menyebabkan satu-satunya gol itu, timnas Arab Saudi tidak akan mencetak gol sekalipun pertandingan diulang dua atau tiga kali".

Akram melanjutkan, "Timnas Arab Saudi termasuk tim yang menghibur, tetapi mereka tidak mampu menciptakan peluang mencetak gol atau mencapai gawang".

Ia mengakhiri pernyataannya dalam hal ini dengan mengatakan, "Pertandingan ini lebih sengit daripada pertandingan pertama di grup (Irak dan Oman), tetapi menurut saya hasil imbang adalah hasil yang adil".

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