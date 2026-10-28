Mustapha Hadji, legenda timnas Maroko, memandang bahwa Achraf Hakimi dan Yassine Bounou adalah yang terbaik dalam sejarah Maroko "dengan selisih yang besar dari para legenda lainnya".

Meski banyak legenda yang bersinar mengenakan kostum timnas Maroko, Hadji menilai bahwa Hakimi, disusul Bounou, unggul dengan selisih besar atas nama-nama lainnya, menurut penilaian pribadinya.

Hadji berkata, dalam wawancara video untuk Kooora yang akan dipublikasikan kemudian, "Ya, Hakimi adalah pemain terbaik dalam sejarah sepak bola Maroko dengan selisih besar dari pemain lain mana pun, dia sangat jauh melampaui yang lainnya".

Kemudian ia menambahkan, "Hakimi adalah panutan bagi pemuda Maroko di dalam lapangan, dan saya melihat dia berada di puncak daftar, lalu Yassine Bounou di posisi kedua, kemudian yang lainnya menyusul dengan selisih besar dari keduanya".

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Ketika ditanya tentang posisinya di antara para legenda sepak bola Maroko sepanjang sejarah, Hadji menjawab sambil tertawa, "Tidak, saya jauh dari itu".

Hakimi telah menjalani 103 pertandingan internasional mengenakan kostum timnas Maroko di seluruh turnamen, dan merupakan pemain dengan penampilan terbanyak kedua dalam sejarah Maroko, karena hanya dilampaui oleh Noureddine Naybet (115 pertandingan). Bounou berada di posisi ketiga dalam daftar ini dengan koleksi 99 pertandingan.

Di luar pertandingan internasional, Hakimi dinobatkan sebagai pemain terbaik di Afrika untuk tahun 2025, dan bersaing kuat untuk gelar penghargaan yang sama pada 2026.

Hakimi memiliki sejumlah gelar Eropa bergengsi bersama klub-klub yang ia bela, yang teratas adalah meraih Liga Champions Eropa sebanyak 3 kali.

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