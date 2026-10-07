Mosab Al-Juwayr, gelandang Al-Qadisiyah, tampil dalam perayaan timnas Arab Saudi atas gelar juara Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", usai kemenangan 2-0 atas Uni Emirat Arab di laga final, di tengah suasana perayaan besar di dalam stadion.

Al-Juwayr sebelumnya absen dari skuad timnas Arab Saudi di turnamen tersebut, setelah dicoret dari pemusatan latihan menjelang dimulainya kompetisi karena alasan disiplin, namun ia tetap hadir di tribune untuk mendukung rekan-rekannya selama perjalanan Arab Saudi menuju gelar juara.

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Setelah peluit panjang dibunyikan dan timnas Arab Saudi dinobatkan sebagai juara, Al-Juwayr turun ke lapangan dan ikut merayakan gelar bersama rekan-rekan serta tim pelatih. Ia juga terlihat membawa bendera Arab Saudi di tengah para pemain dan suporter.

Namun kehadiran Al-Juwayr pada malam penobatan tak lepas dari momen yang mencuri perhatian, setelah sang pemain secara tegas menolak difoto oleh media yang berupaya mendapatkan pernyataan darinya selama perayaan.

Pemain Al-Qadisiyah itu terlihat menghindari kamera dan menolak tampil di hadapan media, pada saat rekan-rekannya merayakan gelar dan berinteraksi dengan media, sehingga momennya menjadi salah satu adegan paling mencolok dalam perayaan timnas Arab Saudi usai penobatan juara.