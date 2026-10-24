Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
House of Heroes: The Legends Series LAGetty Images Entertainment
Diterjemahkan oleh

Video: Mungkinkah Dia Menghadapi Yamal? Jawaban Sarkastis dari Marcelo

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
L. Yamal
Marcelo
Spanyol
Brasil

Bintang Real Madrid masa lalu bercanda dengan bintang muda Barcelona

Marcelo, mantan bek kiri Real Madrid, menepis kemungkinan untuk kembali ke lapangan guna tampil dalam El Clasico menghadapi Barcelona.

Real Madrid akan bertandang ke markas rival Catalan mereka di Stadion Camp Nou pada Minggu malam, dalam rangkaian pertandingan pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Saat tampil melalui jaringan DAZN menjelang laga antara kedua rival tersebut, bintang Brasil itu ditanya mengenai keinginannya untuk tampil dalam pertandingan yang mempertemukan dua pesaing terbesar di sepak bola Spanyol, dan ia menjawab sambil tertawa: "Mustahil.. bayangkan saya harus berlari mengejar Lamine Yamal sekarang! Saya tidak bisa."


Marcelo dianggap sebagai salah satu pemain paling menonjol yang pernah mengenakan seragam Real Madrid di generasinya, setelah meraih banyak gelar bersama klub Ibu Kota itu sepanjang kariernya, serta meninggalkan jejak yang jelas di posisi bek kiri.

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

LaLiga

25 Okt 2026

RMA

RMA

Namun, pemain Brasil itu menjelaskan dengan cara jenakanya bahwa ia lebih memilih menyaksikan El Clasico dari luar lapangan ketimbang mencoba mengejar Yamal sepanjang 90 menit, sebuah komentar yang mencerminkan beratnya tantangan yang akan dihadapi para bek Real Madrid besok untuk menghentikan bintang muda Barcelona itu.

Baca juga: Kasus Negreira dan hinaan terhadap Vinicius, masa lalu kontroversial yang membayangi wasit El Clasico

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google