Marcelo, mantan bek kiri Real Madrid, menepis kemungkinan untuk kembali ke lapangan guna tampil dalam El Clasico menghadapi Barcelona.

Real Madrid akan bertandang ke markas rival Catalan mereka di Stadion Camp Nou pada Minggu malam, dalam rangkaian pertandingan pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Saat tampil melalui jaringan DAZN menjelang laga antara kedua rival tersebut, bintang Brasil itu ditanya mengenai keinginannya untuk tampil dalam pertandingan yang mempertemukan dua pesaing terbesar di sepak bola Spanyol, dan ia menjawab sambil tertawa: "Mustahil.. bayangkan saya harus berlari mengejar Lamine Yamal sekarang! Saya tidak bisa."





Marcelo dianggap sebagai salah satu pemain paling menonjol yang pernah mengenakan seragam Real Madrid di generasinya, setelah meraih banyak gelar bersama klub Ibu Kota itu sepanjang kariernya, serta meninggalkan jejak yang jelas di posisi bek kiri.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Namun, pemain Brasil itu menjelaskan dengan cara jenakanya bahwa ia lebih memilih menyaksikan El Clasico dari luar lapangan ketimbang mencoba mengejar Yamal sepanjang 90 menit, sebuah komentar yang mencerminkan beratnya tantangan yang akan dihadapi para bek Real Madrid besok untuk menghentikan bintang muda Barcelona itu.