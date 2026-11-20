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Delapan kemenangan beruntun, kemenangan di El Clasico, nilai sempurna di Eropa, dan perpanjangan kontrak para bintang tim satu per satu. Segalanya di Real Madrid tampak sempurna, kecuali suasana hati José Mourinho yang tak pernah mengenal kata puas.

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Di saat semua orang mengira Los Blancos akan menikmati suasana tenang dan penuh perayaan, pelatih asal Portugal itu justru meluapkan amarahnya dalam sesi latihan terakhir. Ia melontarkan kritik tajam kepada staf kepelatihannya karena lamban menyiapkan latihan, sebuah pemandangan yang membuat para pemain dan wartawan yang hadir terheran-heran.

Berdasarkan pantauan AS di sesi latihan, Mourinho tidak menunggu lama. Ia langsung menyuarakan kekesalannya dengan lantang karena lapangan dan peralatan belum siap tepat waktu. Pesannya jelas bagi semua orang: tidak ada tempat untuk sikap lengah di timnya, bahkan ketika tim terus meraih kemenangan demi kemenangan.

Seketika, anggota staf kepelatihan lainnya meninggalkan semua yang sedang mereka kerjakan dan bergegas menyiapkan latihan secepat mungkin di bawah tatapan para pemain dan wartawan, dan yang terpenting, di bawah tatapan sang pelatih yang sama sekali tidak sedang bercanda.

Setelah insiden itu, latihan berjalan seperti biasa tanpa masalah lain. Namun, gambaran yang paling mencolok hari itu bukanlah gol atau aksi skill, melainkan karakter Mourinho yang penuh tuntutan, yang tak berubah bahkan di momen terbaik musim ini.

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Pelatih yang kembali ke Spanyol untuk membawa Real Madrid kembali ke puncak itu masih sama persis seperti dulu. Ia tidak menerima apa pun yang kurang dari kesempurnaan dan tak ragu menegur siapa saja jika merasa ada kelalaian, sepositif apa pun hasil yang diraih.

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Real Madrid saat ini tengah menjalani salah satu periode terbaiknya setelah mencatat delapan kemenangan beruntun di semua kompetisi, menjaga rekor sempurna di Eropa, dan sukses memenangi El Clasico. Selain itu, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, dan sejumlah pemain lainnya telah memperpanjang kontrak dalam beberapa hari terakhir, sebuah tanda jelas adanya stabilitas di ruang ganti.

Namun bersama Mourinho, tak penting apakah Anda sedang dalam performa terbaik musim ini atau apakah para rival sedang merayakan kemenangan besar. Jika memang perlu ditegur, ia tidak akan ragu sedetik pun.

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Ini bukan pertama kalinya sejak kembali ke Spanyol ia menunjukkan bahwa dirinya masih sama seperti dulu. Pelatih asal Portugal itu selalu punya sesuatu untuk dikatakan kepada semua orang setiap kali gagal meraih tiga poin. Gambar printer di Stadion Wanda Metropolitano usai kekalahan di derbi Madrid menjadi momen paling menonjolnya musim ini, tetapi bukan satu-satunya.

Ciri khasnya yang lain adalah seringnya ia mengeluhkan keputusan wasit ketika timnya tampil buruk. Ia selalu menggunakan kata "Negreira" sebagai dalih, sesuatu yang kini sudah bisa ditebak dari pelatih asal Portugal itu setiap kali keadaan memburuk.

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Kini, situasinya sama sekali berbeda. Timnya telah meraih delapan kemenangan beruntun dan berada di puncak performa. Namun kali ini Mourinho marah bukan karena kekalahan, bukan pula karena wasit, melainkan karena latihan tidak segera ditata.

Kejadian ini, meski sederhana, mengungkap banyak hal tentang mentalitas Mourinho. Ia adalah pelatih yang meyakini bahwa kemenangan besar lahir dari detail-detail kecil, dan bahwa kelengahan dalam latihan kelak bisa berubah menjadi kelengahan dalam pertandingan. Karena itu, ia tidak membiarkan sedikit pun sikap kendur, bahkan saat tim sedang menjalani hari-hari terbaiknya.

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Pada akhirnya, pesan Mourinho tampaknya telah sampai kepada semua orang: di Real Madrid, menang saja tidak cukup. Anda harus menang sambil bekerja dengan penuh kesungguhan dan disiplin, di setiap menit, di dalam maupun di luar lapangan.