Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho asal Portugal, melontarkan kritik tajam kepada para pemain Racing Santander karena protes berulang mereka terhadap keputusan wasit selama pertandingan melawan Los Blancos, seraya mengungkapkan kekecewaan besarnya atas tekanan yang mereka berikan kepada wasit pertandingan.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", pertandingan antara Racing Santander dan Real Madrid, seperti biasa dalam laga semacam ini, diwarnai beberapa kontroversi perwasitan, setelah wasit Munera Montero menganggap sah penalti yang tidak benar untuk Kylian Mbappe, hanya 10 menit setelah pertandingan dimulai.

Keputusan ini memicu kemarahan para suporter Racing Santander, yang memberikan tekanan besar kepada wasit dari tribun, selain itu para pemain tuan rumah juga berlebihan dalam protes mereka, hal yang menarik perhatian Mourinho.

Kamera jaringan "DAZN" menangkap Mourinho saat berbicara dengan Chendo (pendamping tim utama di klub Los Blancos), mengungkapkan kekesalannya atas berlanjutnya protes para pemain Racing Santander terhadap keputusan wasit, di mana ia berkata: "Mereka masih saja berbicara dengan wasit terkutuk itu, sungguh sesuatu yang tak masuk akal."

Pelatih asal Portugal itu tidak berhenti sampai di situ, bahkan ia menambahkan: "Bicaralah dengan wasit keempat, tapi jangan seperti ini. Saya belum pernah melihat tekanan seperti ini sebelumnya, saya tidak pernah melihat sesuatu seperti ini sama sekali," sebagai isyarat terhadap besarnya tekanan yang dialami oleh tim perwasitan.