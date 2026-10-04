Pieter de Villiers eh — Pitso Mosimane, direktur teknik timnas Afrika Selatan, melanjutkan dominasinya atas Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, setelah membawa timnas negaranya meraih kemenangan atas Mesir dengan skor 1-0, dalam laga persahabatan yang mempertemukan kedua tim pada Minggu malam ini di Stadion Kairo, sebagai bagian dari persiapan kedua pihak menyongsong agenda mendatang.

Timnas Mesir mendominasi jalannya pertandingan di sebagian besar durasinya, dan menguasai bola secara jelas, sementara timnas Afrika Selatan bermain lebih mundur serta mengandalkan organisasi pertahanan dan serangan balik, sebelum akhirnya berhasil mencuri satu-satunya gol pertandingan berlawanan dengan jalannya permainan.

Gol Afrika Selatan tercipta pada menit ke-51 melalui Bongokuhle Dithejane — Puso Dithejane, setelah ia memanfaatkan serangan balik cepat yang berawal dari bola panjang di belakang pertahanan timnas Mesir, hingga Mostafa Shobeir, penjaga gawang Mesir, keluar dari gawangnya secara keliru, dan Dithejane mendapati dirinya berhadapan dengan peluang mudah yang ia manfaatkan untuk menempatkan bola ke dalam gawang.









Timnas Mesir berupaya kembali ke dalam pertandingan selama sisa babak kedua, dan Mesir mengintensifkan upaya serangan mereka untuk mencari gol penyeimbang, terutama setelah masuknya pemain pengganti Hamza Abdelkarim, yang tampil sebagai salah satu pemain paling aktif di timnas sejak turun ke lapangan, dan menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Afrika Selatan.

Peluang paling berbahaya timnas Mesir datang pada menit ke-71, setelah Hamza Abdelkarim melompat menyambut bola umpan silang dan melepaskan sundulan keras ke arah gawang, tetapi kiper Ricardo tampil cemerlang dan dengan susah payah menepis bola itu, sehingga mempertahankan keunggulan timnas Afrika Selatan hingga akhir pertandingan.

Peluang berbahaya lainnya juga datang bagi timnas Mesir pada detik-detik terakhir pertandingan, ketika mistar gawang menggagalkan tembakan Ibrahim Adel dari dalam kotak penalti, setelah kekacauan di lini belakang Afrika Selatan menyusul sebuah tendangan sudut.

Timnas Mesir tidak mampu memanfaatkan penguasaan bola dan tekanan serangannya untuk mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan kemenangan Afrika Selatan 1-0, dalam salah satu pertandingan yang memperlihatkan kemampuan tim tamu memanfaatkan kesalahan Mesir meski Mesir unggul dalam penguasaan bola.

Mosimane kembali menegaskan keunggulannya atas Hossam Hassan, di mana kedua pelatih sebelumnya telah bertemu tiga kali, ketika pelatih asal Afrika Selatan itu menukangi Al Ahly Mesir, sementara Hossam Hassan menjadi direktur teknik Al Ittihad Alexandria, dan ketiga pertemuan sebelumnya seluruhnya berakhir dengan kemenangan Mosimane.

Timnas Mesir sebelumnya telah meraih 4 poin dalam dua pertandingan resmi pertamanya di kualifikasi Piala Afrika 2027, setelah bermain imbang tanpa gol melawan Angola, sebelum meraih kemenangan besar atas Sudan Selatan dengan skor 5-0.

Pertemuan resmi terakhir antara kedua tim terjadi pada babak penyisihan grup di turnamen Piala Afrika 2025, ketika timnas Mesir berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0.



