Bek asal Prancis, Mohamed Simakan, berhasil menampilkan sisi lain dari kapten Al Nassr asal Portugal, Cristiano Ronaldo, dalam laga melawan Al Diriyah di Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Al Nassr bertemu Al Diriyah, hari Selasa ini, di Stadion Al Awwal Park, pada babak 32 besar turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Al Diriyah berhasil unggul lebih awal, tepatnya pada menit kedua melalui pemainnya Oscar Rodriguez, setelah mengubah umpan silang mendatar ke dalam gawang kiper Brasil, Bento.

Namun Al Nassr membalas dengan cepat melalui beknya, Mohamed Simakan, setelah mengubah umpan silang mendatar istimewa dari bintang Portugal, Joao Felix, ke dalam gawang lewat sundulan tumit.

Meski Simakan sebelumnya telah mencetak banyak gol bersama Al Nassr, sebagian besar berasal dari sundulan kepala, sebelum ia mencetak gol fantastis dengan tumit yang sulit dicetak oleh banyak pemain.

Gol tersebut memicu kegembiraan besar dari Cristiano Ronaldo, yang berdiri dan mengangkat kedua tangannya saat berada di tribun utama Stadion Al Awwal Park untuk menyaksikan pertandingan, di tengah absennya karena belum siap tampil.

Ronaldo berharap dapat membawa Al Nassr meraih gelar Piala Pelayan Dua Kota Suci yang belum pernah ia menangkan, di mana ia harus tersingkir dari babak 16 besar pada musim lalu, menghadapi rival tradisional, Al Ittihad.