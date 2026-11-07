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Video: Mohammed Al-Sahlawi: Hanya Ramos yang Mampu Menghentikanku!

M. Al-Sahlawi
S. Ramos
Al Nassr FC
Saudi Arabia
Real Madrid
Spain
Saudi Pro League
LaLiga
Arab Saudi
Spanyol

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Mohammed Al Sahlawi, legenda sepak bola Arab Saudi, menganggap bahwa pemain Spanyol Sergio Ramos, mantan kapten Real Madrid, adalah satu-satunya yang mampu menghentikannya selama kariernya sebagai pesepak bola.

Akun program "Nadeena" di saluran "MBC 1" merilis sebuah video, di mana Al Sahlawi ditanya tentang para pemain yang mampu menghentikannya, dan ia diminta untuk berbicara ketika mendengar nama yang bisa melakukan hal itu.

Sejumlah nama pemain saat ini disebutkan, seperti Abdulelah Al Amri, pemain Brasil Roger Ibanez, pemain Prancis Mohamed Simakan, pemain Senegal Kalidou Koulibaly, dan Ali Al Bulaihi.

Beberapa nama pemain yang pernah bermain sebelumnya juga disebutkan, seperti Omar Hawsawi, Reda Tukar, Hamad Al Montashari, dan Saleh Al Naeemah, tanpa Al Sahlawi memilih satu pun dari mereka.

Namun, begitu nama legenda Real Madrid itu disebutkan, Al Sahlawi berkata: "Saya rasa Ramos".

Al Sahlawi bermain sepak bola selama sekitar 18 tahun, sejak memulai perjalanannya di klub Al Qadisiyah, sebelum membela Al Fateh, Al Nassr, Al Shabab, Al Taawoun, Muaither, Al Hazm, dan Al Safa.

Al Sahlawi juga menjadi salah satu bintang timnas Arab Saudi selama hampir 8 tahun, sejak pertama kali dipanggil pada 2010, hingga berakhirnya perjalanan internasionalnya setelah usai gelaran Piala Dunia 2018 di Rusia.

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