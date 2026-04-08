Video: Mimpi Buruk Montjuïc Kembali Terulang di "Camp Nou"

Bintang Atlético Madrid asal Norwegia, Alexander Sørloth, tampil gemilang saat menghadapi Barcelona dan mencetak gol penentu yang mengembalikan kepercayaan diri para pendukung Rojiblancos, sekaligus memupus harapan Blaugrana untuk lolos ke semifinal Liga Champions.

Atlético sebelumnya unggul berkat gol Julián Álvarez dan mempertahankan keunggulan mereka dengan gigih, terutama setelah bek muda Pau Cubarsi diusir pada babak pertama, yang membuat Barcelona harus bermain dengan sepuluh pemain.

Di tengah dominasi relatif tuan rumah, pukulan telak datang ketika Antoine Griezmann memberikan umpan cerdas kepada sayap kiri Mateo Ruggeri, yang mengirimkan umpan silang akurat ke tiang dekat, dan di sana Sorloth sudah siap, menyarangkan bola dengan kaki kanannya ke gawang, mencetak gol kedua untuk Atletico.

Media Spanyol "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa gol Sorloth mengingatkan para penggemar Atletico pada momen abadi yang mereka alami musim lalu, ketika pemain Norwegia itu mencetak gol dramatis di masa injury time di Stadion Montjuïc, yang membalikkan keadaan melawan Barcelona dan pertandingan berakhir dengan skor 1-2, sehingga membantu Atletico menutup tahun 2024 di puncak klasemen La Liga.

Barcelona menghadapi "pembunuhnya" dalam laga puncak Atletico Madrid yang memanas

Simeone mengkritik suasana yang tidak bersahabat di Barcelona: Komunitas yang tidak bisa kita perbaiki



Dan setelah gol ini, Barcelona menjadi "korban favorit" bagi penyerang Norwegia tersebut, karena ia telah mencetak 7 gol dan memberikan 3 assist ke gawang mereka hingga saat ini, angka yang setara dengan yang ia catat melawan Real Sociedad dan Rayo Vallecano (7 gol untuk masing-masing tim), namun ia menciptakan assist lebih sedikit dalam pertandingan melawan kedua tim terakhir tersebut.

Ini adalah gol pertama yang dicetak Sorloth ke gawang Barcelona musim ini, setelah sebelumnya ia menjadi satu-satunya penyerang di skuad Atletico yang belum mencetak gol ke gawang Barca hingga saat ini, sebelumnya Julián Álvarez, Griezmann, dan Lukman telah mencetak gol ke gawang Barcelona di Copa del Rey, sementara Baena dan Giuliano mencetak gol di La Liga.