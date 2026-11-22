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Milan melanjutkan tren kemenangan di Liga Italia dengan meraih kemenangan ketiga beruntun. Kali ini Frosinone yang menjadi korban dengan skor 5-1 pada Minggu (hari ini) dalam lanjutan pekan ke-12 Serie A.

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Gol-gol Milan dicetak oleh pemain Frosinone Gabriel Calvani lewat gol bunuh diri pada menit ke-4, Gonçalo Ramos (menit ke-19), Ardon Jashari (menit ke-48), Alfadio Cisse (menit ke-60), dan Christian Pulisic (68).

Adapun satu-satunya gol Frosinone dicetak Patrizio Masini pada menit ke-25 dalam laga yang didominasi Milan.

Milan kini mengoleksi 27 poin dan menempati peringkat keempat, terpaut lima poin dari Lazio yang memimpin klasemen. Sementara itu, Frosinone tertahan di angka 20 poin di peringkat ketujuh.

Milan menyerang sejak awal

Tim tamu memulai laga dengan sangat cepat. Setelah 90 detik, tembakan Patrizio Masini membelok setelah mengenai Sanchon Diawara dan membentur mistar gawang.

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Namun, Milan membuka keunggulan tak lama kemudian ketika Adrien Rabiot lolos dari jebakan offside menyambut umpan terobosan Luka Modric. Ia lalu mengirim umpan silang untuk memberi peluang gol mudah bagi Christian Pulisic, tetapi sentuhan Gabriel Calvani justru membuat bola masuk ke gawangnya sendiri.

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Milan menggandakan keunggulan lewat serangan balik klasik yang diawali Gonçalo Ramos setelah merebut bola dari Calvani. Diego Moreira berlari menyambut umpan terobosan Yunus Musah, lalu mengoper bola kepada Rabiot, yang kemudian menyodorkannya kepada pemain asal Portugal itu untuk mencetak gol mudah. Itu merupakan gol pertamanya bersama klubnya sejak 18 Oktober.

Frosinone kembali ke dalam pertandingan lewat gol Patrizio Masini pada menit ke-25.

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Ardon Jashari dimainkan pada babak kedua, sementara Musah digeser ke posisi bek kiri. Keputusan itu langsung membuahkan hasil karena gelandang tersebut mencetak gol pertamanya dengan seragam Rossoneri.

Ramos mengirim bola panjang kepada Rabiot, yang kemudian memberikan umpan terobosan kepada Jashari yang berlari di sisi kiri. Alih-alih mengirim umpan silang kepada penyerang, ia melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri dari sudut sempit yang menghujam ke atap gawang.

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Frosinone terus menekan, dan hanya sapuan putus asa Musah yang mencegah Anthony Oyono menyambut umpan silang Schmid. Setelah itu, Ramos keluar lapangan karena merasakan sakit.

Alfadio Cisse masuk menggantikannya dan tak lama kemudian ikut mencetak gol setelah masuk sebagai pemain pengganti.

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Awalnya, gol tersebut dianulir karena offside, sebelum Video Assistant Referee (VAR) memastikan gol itu sah.

Milan kembali mencetak gol melalui serangan balik yang berawal dari situasi sepak pojok Frosinone lainnya sehingga skor menjadi 5-1. Pulisic merebut bola dari Aleksa Terzic di area pertahanannya sendiri, lalu berlari ke depan dan dengan cermat mengangkat bola melewati Palmisani.