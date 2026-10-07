Antara momen yang menggetarkan gawang dan momen lain yang membuat semua orang tercengang, Lionel Messi menuliskan babak baru dari malam istimewanya bersama timnas Argentina, setelah mencetak gol lalu menyia-nyiakan peluang yang nyaris tak dipercaya di depan gawang Benin, dalam laga yang memiliki nuansa luar biasa bagi sang kapten "Tango".

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Messi sukses mencetak gol ketiga bagi timnas Argentina pada menit ke-71, setelah "Tango" mendapatkan tendangan penalti, lalu sang kapten tim mengeksekusinya dengan sukses dan menempatkan bola ke dalam gawang Benin.

Hanya 4 menit setelah golnya, Messi menyia-nyiakan salah satu peluang teraneh dalam laga ini, setelah ia berada hanya beberapa sentimeter dari gawang, namun gagal mengubah bola menjadi gol, di tengah ketercengangan para penonton atas peluang mudah yang terbuang begitu saja.

Momen itu memicu reaksi luas di dalam stadion, terutama karena Messi berada dalam posisi ideal untuk menambah gol baru ke dalam koleksinya, namun bola tak menemukan jalan ke gawang meski jaraknya sangat dekat.









Pertandingan melawan Benin memiliki arti khusus bagi Messi, di tengah suasana penuh perayaan yang mengiringi penampilannya bersama timnas Argentina, sehingga sang kapten "Tango" menyatukan dalam satu malam antara mencetak gol dan menyia-nyiakan peluang aneh yang akan tetap menjadi salah satu momen paling menonjol dalam laga ini.