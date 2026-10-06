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Video: Messi Berubah Menjadi Pahlawan Kartun

L. Messi
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Sang Legenda Meninggalkan Lapangan dan Memasuki Dunia Para Raksasa

Di antara momen perpisahan terakhir dengan seragam Argentina dan awal kehidupan baru di luar lapangan hijau, Lionel Messi terus menuliskan babak-babak luar biasa dalam perjalanan kariernya, setelah sang kapten Tango menjadi pusat sebuah proyek baru dari perusahaan Disney, bersamaan dengan mendekatnya penampilan internasionalnya yang terakhir.

Para penggemar sepak bola di seluruh dunia menantikan laga perpisahan Messi, ketika timnas Argentina menghadapi Benin di Stadion "Monumental" di ibu kota Buenos Aires, di tengah kehadiran penonton dalam jumlah besar yang diharapkan untuk menghormati sang legenda Tango dalam salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan internasionalnya.

Bersamaan dengan momen bersejarah ini, situs "Foot Mercato" asal Prancis mengungkap bahwa Messi menjadi pusat sebuah proyek baru dari perusahaan Disney, yang mengumumkan melalui platform "Disney+" peluncuran film animasi berjudul "Messi dan Para Raksasa", yang terinspirasi dari perjalanan karier bintang Argentina tersebut.

Kisah film ini berkisar seputar "Leo", seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang mencintai Messi dan sepak bola, sebelum ia menemukan dirinya terjebak di sebuah dunia paralel yang penuh dengan para raksasa, di mana ia menjalani petualangan luar biasa dan menggunakan kemampuan sepak bolanya dalam upaya untuk kembali ke rumahnya.

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ARG

ARG

Friendlies

06 Okt 2026

BEN

BEN

Dengan demikian, sementara Messi bersiap menutup tirai perjalanan internasionalnya bersama Argentina, karakternya mulai berpindah ke dunia baru, mengubah kisahnya dari seorang legenda sepak bola yang dialami jutaan orang menjadi sebuah cerita yang menyasar generasi baru para penggemar sepak bola.


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