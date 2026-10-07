Video: Messi akhiri perjalanannya bersama Argentina dengan tarian memukau tak terlupakan

Dengan satu gol, dua assist, dan sentuhan-sentuhan yang tak terlupakan, Lionel Messi menutup perjalanannya bersama timnas Argentina dengan cara yang layak bagi sebuah karier legendaris, setelah memimpin "Tango" meraih kemenangan 3-0 atas Benin, dini hari tadi Rabu, dalam penampilan terakhirnya mengenakan kostum negaranya.

Messi tak menunggu lama untuk meninggalkan jejaknya, setelah menciptakan gol pertama yang dicetak Nicolas Otamendi pada menit ke-48, lewat sepak pojok yang dieksekusi sang kapten Argentina dengan umpan silang akurat, yang disambut sang bek dan diteruskan dengan sundulan ke dalam gawang.









Messi kembali menciptakan gol kedua pada menit ke-61, setelah mengoper bola kepada pemain pengganti Nico Paz, yang sukses menggetarkan gawang Benin, sebelum tiba giliran "Si Kutu" untuk mencetak gol ketiga lewat tendangan penalti pada menit ke-71.













Messi memperoleh penilaian tertinggi dalam pertandingan dengan angka 8,5 dari 10, setelah menampilkan penampilan yang berpengaruh pada laga terakhirnya, serta menciptakan 4 umpan kunci, di samping menciptakan dua peluang matang untuk mencetak gol, menegaskan kehadirannya hingga detik terakhir bersama "Tango".

Baca juga: Otak Yunani mematahkan kutukan, bagaimana Donis menghancurkan belenggu emas bersama Arab Saudi?

Messi memilih untuk mengakhiri perjalanan internasionalnya dengan penampilan yang menyandang banyak jejak khasnya, antara menciptakan gol, mencetak gol, dan menciptakan peluang, sehingga malam terakhirnya bersama Argentina berubah menjadi momen perayaan yang luar biasa, sebelum ia berpamitan kepada para suporter di tengah suasana penuh haru yang akan terus tersimpan dalam ingatan.