Video: Meski mencetak hat-trick, Riyad Mahrez memicu krisis di Al-Ahli Jeddah

Pemain asal Aljazair, Riyad Mahrez, bintang Al-Ahli Jeddah, memicu krisis di dalam tim, meskipun timnya meraih kemenangan telak atas Dhamk dalam Liga Roshen Saudi.

Al-Ahli mengalahkan Damac dengan skor 3-0, hari Sabtu ini, di Stadion Al-Inmaa di Jeddah, pada putaran ke-27 Liga Roshen.

Saat Al-Ahli unggul 3-0, pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, memutuskan untuk memasukkan penyerang asal Saudi, Firas Al-Buraikan, pada menit ke-70, menggantikan Riyad Mahrez.

Bintang asal Aljazair itu tampak marah saat meninggalkan lapangan, di mana ia berjabat tangan dengan Jaissle, sebelum melontarkan beberapa kata kepadanya, seolah-olah bertanya mengapa ia sering diganti dalam sebagian besar pertandingan, sebelum salah satu anggota staf teknis turun tangan untuk menenangkannya.

Menurut situs "Transfermarkt", ini adalah pertandingan ke-22 di mana Riyad Mahrez diganti, dari total 35 pertandingan yang ia jalani di berbagai kompetisi bersama Al-Ahly sejak awal musim ini.

Selain itu, pertandingan ini menjadi yang kesembilan berturut-turut di Liga Roshen di mana bintang Aljazair tersebut diganti sebelum pertandingan berakhir, yang mungkin menjadi alasan kemarahannya.

Perlu dicatat bahwa Mahrez telah berkontribusi dalam 20 gol selama 35 pertandingannya bersama Al-Ahli sejak awal musim ini, dengan mencetak 7 gol dan memberikan 13 assist.

