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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Meski Diusir, Foden Ejek Suporter Manchester United

Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
P. Foden
Inggris

Apa yang dilakukan pemain Inggris itu?

Bintang Manchester City, Phil Foden, mengejek sebagian pendukung Manchester United ketika ia keluar dari Stadion Old Trafford, menyusul kemenangan City dalam laga derby (1-0), Minggu malam, di Stadion Old Trafford, pada pekan keempat Premier League.

Foden mendapat kartu merah langsung karena menendang kapten United, Bruno Fernandes, pada menit ke-23, sehingga meninggalkan tim asuhan Enzo Maresca dalam tugas yang sangat sulit untuk melanjutkan awal sempurna mereka di Liga Primer Inggris.

Namun Erling Haaland membawa City meraih kemenangan berharga lewat gol yang kontroversial, sehingga pasukan The Citizens meneruskan raihan poin sempurna (12 poin) dari 4 pertandingan, sama dengan Arsenal di puncak klasemen.

Sementara itu, United masih terjebak di peringkat ketiga belas, dengan hanya 4 poin, dan jelas terlihat Foden tidak menaruh banyak simpati saat ia menyusuri jalannya keluar dari markas lawan.

Foden muncul dalam sebuah video seusai pertandingan, tersenyum dan menunjukkan skor 1-0 dengan jari-jarinya, di hadapan para pendukung Manchester United, di luar stadion, sembari mengabaikan cemoohan lantang yang ditujukan kepadanya.

Foden sebelumnya menulis di "X" seusai derby: "Penampilan yang luar biasa dari para pemain. Saya sangat kecewa karena tidak bisa menjalankan peran saya dengan benar. Bangga menjadi bagian dari yang biru."

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