Video: Meski Al Ahly Ragu, Amouta Bertekad Datangkan Pemain Maghreb Fez

Laporan media Mesir mengungkapkan bahwa Hossein Amouta, pelatih Al Ahly Mesir, meminta manajemen klubnya untuk merekrut Osama Nour El Din, gelandang Maghreb Fez, pada bursa transfer musim dingin mendatang, sementara klub juga mencari penguatan di posisi bek tengah.

Jurnalis Mesir Abdel Hakim Abu Alam mengatakan melalui kanal "On Sport" bahwa Al Ahly akan fokus pada bursa transfer musim dingin untuk mendatangkan seorang gelandang bertahan yang mampu menjalankan peran pemain nomor 6, di samping seorang bek tengah.

Ia menambahkan, "Bahkan dengan tetap bertahannya Ashraf Dari, penampilan gemilangnya, dan tidak adanya cedera yang dialaminya, Al Ahly ingin mendatangkan pemain lain untuk mendampinginya, salah satunya pemain muda."

Ia menjelaskan bahwa semua nama yang muncul di media untuk memperkuat posisi bek tengah ada di meja direktur teknik, kecuali para pemain klub Zed dan Al Bank Al Ahly, karena klub berjuluk Si Merah tidak ingin berurusan dengan keduanya lantaran mereka berlebihan dalam tuntutan finansial untuk setiap pemain.

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Menurut Abu Alam, Al Ahly memantau lebih dari satu pemain, yang paling menonjol adalah Mostafa Ibrahim, bek Al Ittihad, Mohamed Sharqia, pemain Modern Sport, dan Nour Ashraf dari ENPPI.

Mengenai lini tengah bertahan, ia berkata, "Al Ahly tidak antusias dengan gagasan mendatangkan pemain baru, tetapi Amouta bertekad pada Osama Nour El Din, pemain Maghreb Fez."

Meski demikian, Abu Alam menyebutkan bahwa Al Ahly belum memulai negosiasi dengan pemain tersebut maupun dengan manajemen klubnya hingga saat ini.