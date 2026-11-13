Timnas Mesir membuka era pelatih baru mereka, Ali Maher, dengan cara paling ideal, dengan meraih kemenangan telak atas tamunya Malawi (5-0), di Stadion Internasional Kairo, dalam laga Grup Kedua kualifikasi Piala Afrika 2027.

Dengan kemenangan di laga pekan ketiga ini, Mesir menambah pundi-pundi poinnya menjadi 7 poin, memuncaki klasemen grup, sementara perolehan Malawi terhenti di angka 3 poin, di peringkat ketiga.

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Timnas Mesir memulai pertandingan dengan tekanan serangan yang jelas, dan Mahmoud Hassan Trezeguet nyaris membuka skor pada menit kelima, setelah menerima umpan dari Mohamed Salah, tetapi dia menyia-nyiakan peluang emas, karena upayanya melesat di samping tiang kanan.

Gol pertama tidak terlalu lama menanti, karena Nasser Maher berhasil menggetarkan gawang pada menit keenam, sebelum Omar Marmoush menggandakan keunggulan hanya empat menit kemudian, untuk memberi Timnas Mesir keunggulan dini dan menempatkan Malawi di bawah tekanan besar.

Setelah dua gol tersebut, Timnas Mesir memaksakan dominasi penguasaan bola, berupaya memanfaatkan ruang dan menambah lebih banyak gol.

Namun Malawi berusaha kembali ke dalam permainan, dan mengancam gawang Mostafa Shobeir pada menit ke-22 lewat tembakan keras Richard Mbulu, yang dihalau dengan gemilang oleh kiper Mesir, sehingga gawangnya tetap bersih.

Menit ke-24 menyaksikan Hossam Abdelmaguid mendapatkan kartu kuning, sementara Nasser Maher melanjutkan upaya serangannya, dan nyaris mencetak gol keduanya pada menit ke-27, ketika dia melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang melesat di samping tiang kiri.

Mohamed Hany mencetak gol ketiga Mesir pada menit ke-38, ketika dia melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang bersarang di gawang, untuk memperkokoh keunggulan Timnas Mesir dengan tiga gol tanpa balas, dan memberi tuan rumah keunggulan besar sebelum berakhirnya babak pertama.

Dwigol Salah

Pada babak kedua Timnas Mesir melanjutkan dominasi permainannya, sementara Malawi gagal menciptakan ancaman, dan permainan sebagian besar terpusat di lini tengah.

Namun bintang Trabzon Turki, Mohamed Salah, bertekad membubuhkan jejaknya dengan mencetak gol keempat Mesir, lewat sundulan kepala pada menit ke-84, menyusul umpan silang matang dari pemain pengganti Ibrahim Adel.

Pada menit kelima masa tambahan waktu babak kedua, Salah kembali mencetak gol kelima dari tendangan penalti, yang diperoleh Hamza Abdelkarim, penyerang Barcelona, hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan telak (5-0).

Timnas Mesir sebelumnya membuka kualifikasi dengan hasil imbang di kandang melawan Angola (0-0), sebelum menghancurkan Sudan Selatan di kandang lawan (5-0), pada pekan kedua laga Grup Kedua.

Kemenangan Mesir hari ini datang di tengah kontroversi besar seputar pemecatan pelatih sebelumnya, Hossam Hassan, menyusul serangkaian krisis yang mengiringi bulan-bulan terakhir perjalanannya bersama Mesir, terutama perselisihannya dengan Mohamed Salah dan wakil ketua federasi sepak bola, Khaled El-Dernelly, selain badai yang ditimbulkan oleh pernyataan-pernyataannya terhadap kiper Al Ahly dan Mesir, Mohamed El-Shenawy.