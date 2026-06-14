Setelah absen mencetak gol di Piala Dunia selama 28 tahun, tim nasional Skotlandia kembali mencatatkan awal yang sempurna di edisi 2026, setelah meraih kemenangan berharga atas Haiti dengan skor 1-0, dalam laga pembuka mereka di Grup C.

Timnas Skotlandia memanfaatkan hasil imbang Maroko dengan Brasil di putaran pertama, untuk memimpin Grup C dengan 3 poin, sementara Haiti masih tertahan di nol poin.

Skotlandia memulai pertandingan dengan kuat, dan nyaris membuka skor lebih awal melalui Ben Gannon-Dwack yang memaksa kiper Johnny Placide melakukan penyelamatan atas upayanya hanya dalam waktu 3 menit.

Tim ini terus menekan, sebelum Scott McTominay membuang peluang emas pada menit ke-17 ketika tendangannya membentur tiang gawang.

Momen krusial terjadi pada menit ke-28, ketika John McGinn melanjutkan serangan terorganisir Skotlandia, melepaskan tembakan yang membentur salah satu bek dan mengubah arahnya ke gawang, mencetak gol pertama timnas negaranya di Piala Dunia sejak gol Craig Burley melawan Norwegia pada 1998.

Lawrence Shankland nyaris memperbesar keunggulan dengan cepat, namun sundulannya melebar tipis dari tiang gawang. Tim Haiti membalas dengan beberapa upaya berbahaya, terutama tendangan Robin Providence yang ditepis dengan gemilang oleh kiper Angus Jan, sebelum pertahanan berhasil menghalau bola pantul.

Di babak kedua, tim Haiti berusaha bangkit dan terus menekan gawang Skotlandia, namun penampilan gemilang Angus Jan menghalangi mereka untuk menyamakan kedudukan, di mana ia menggagalkan peluang berbahaya dari Josué Casimir dan Franzdi Pierro di menit-menit akhir.

Meskipun mengalami kesulitan di lini pertahanan pada menit-menit akhir, pasukan pelatih Steve Clarke berhasil mempertahankan keunggulan mereka hingga peluit akhir berbunyi, sehingga meraih kemenangan pertama mereka di Piala Dunia pada abad ke-21.

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