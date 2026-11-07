Pendukung klub Sporting Lisbon memberikan penghormatan dengan cara mereka sendiri kepada legenda Portugal, Cristiano Ronaldo, saat pertandingan tim melawan Moreirense pada Sabtu malam ini di Stadion Jose Alvalade, usai pengumumannya pensiun dari sepak bola internasional bersama timnas Portugal.

Sentuhan kesetiaan dari para pendukung Sporting itu datang pada menit ketujuh (merujuk pada nomor punggung Ronaldo) pertandingan, saat para suporter berdiri dan tepuk tangan meriah menggema dari tribun di tengah suasana yang mengharukan, sebagai pesan kesetiaan dari pendukung klub tempat Ronaldo memulai karier profesionalnya sebelum pindah ke Manchester United pada 2003.

Sebelumnya, Sporting telah menyampaikan pesan terima kasih kepada sang pemain setelah pengumuman pensiunnya, yang berbunyi: "Terima kasih atas segala yang telah kau lakukan untuk negeri kami, kau akan selamanya menjadi bagian dari sejarah Portugal."

Ronaldo, yang berusia 41 tahun, pada Kamis mengumumkan pensiun membela Portugal setelah 23 tahun, berpisah dengan timnas sebagai pemegang dua rekor dalam sepak bola internasional putra dengan 234 pertandingan dan 146 gol internasional.

Ronaldo, yang melanjutkan kariernya bersama klub Al Nassr Arab Saudi, memainkan pertandingan terakhirnya bersama timnas negaranya pada 24 September 2026, dalam laga ketika timnas Portugal mengalahkan Wales 1-0 di ajang UEFA Nations League di Lisbon.

Apakah Odegaard menyelamatkan mereka dari aib? Kesalahan wasit menghalangi Arsenal dari penalti