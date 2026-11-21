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Mohamed Al-Deayea, legenda Al Hilal dan sepak bola Arab Saudi, mengungkap peran kiper Al Ahli asal Senegal, Edouard Mendy, dalam kegagalan penalti kapten Al Nassr asal Portugal, Cristiano Ronaldo, pada laga Klasiko yang mempertemukan kedua tim di Roshn Saudi League.

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Al Ahli menang 3-1 atas Al Nassr dalam laga yang mempertemukan keduanya pada Jumat malam kemarin di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam pertandingan tunda pekan kesembilan Roshn Saudi League.

Laga tersebut diwarnai momen langka ketika Cristiano Ronaldo gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-18 , meski ia berhasil mengecoh Mendy dengan menempatkan bola ke arah berlawanan, tetapi bola justru membentur tiang kanan.

Mengomentari kegagalan tersebut, Mohamed Al-Deayea mengatakan kepada program "Dawrina Ghair": "Kiper (Mendy) tidak bergerak dan menunggu. Selain itu, Ronaldo sendiri tidak dalam konsentrasi penuh, dan itu terlihat dari cara dia menendang."

Ia menambahkan: "Ronaldo berdiri di depan bola sebelum menendang, tetapi Mendy sama sekali tidak bergerak, dan itulah yang membuyarkan konsentrasi Cristiano. Ini patut menjadi nilai plus bagi sang kiper, juga bagi para bek yang lebih dulu menjangkau bola dan menghalaunya sebelum para penyerang Al Nassr."

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Ia menutup: "Ronaldo pernah mengeksekusi penalti (melawan Neom) dengan cara yang sama, tetapi bola melambung di luar tiang dan mistar, tidak membentur tiang."

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Pernyataan Al-Deayea soal peran Mendy dalam kegagalan penalti Ronaldo ini muncul bersamaan dengan pengakuan kiper asal Senegal itu yang menjelaskan caranya menepis penalti Maroko yang terkenal, yang dieksekusi Brahim Diaz, di final Piala Afrika 2025 , pada Januari lalu.

Maroko mendapat hadiah penalti pada menit-menit akhir pertandingan. Diaz mencoba mengeksekusinya ala Panenka, tetapi Mendy berdiri di tengah gawang dan menangkap bola, sebelum Senegal berhasil mencetak gol kemenangan di babak tambahan waktu.

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Dalam wawancara dengan stasiun "Canal+ Afrique", Mendy mengatakan bahwa ia tidak hanya mengandalkan refleks dan antisipasi saat menghadapi penalti tersebut, tetapi juga berusaha memengaruhi kondisi mental Diaz dengan menutup ruang seluas mungkin di hadapannya, membuatnya merasa sulit menjangkau gawang, serta melontarkan beberapa kata provokatif untuk mengacaukan konsentrasinya.

Mendy, yang mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada September lalu, mengatakan bahwa kuncinya adalah menciptakan ketidakpastian dan menutup ruang seluas mungkin di depan pemain, sehingga sang penendang merasa gawang menjadi lebih kecil dari ukuran sebenarnya.

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Ia menambahkan bahwa jarak yang dekat antara kiper dan penendang melipatgandakan kesan besarnya duel tersebut, terutama pada momen-momen krusial ketika tekanan psikologis semakin meningkat. Ia mengaku berusaha memanfaatkan situasi itu untuk keuntungannya, selain memprovokasi sang pemain dengan beberapa kata untuk memancing emosinya dan memecah fokusnya.

Tampaknya Mendy menggunakan trik serupa untuk memengaruhi Ronaldo, seperti diungkapkan Mohamed Al-Deayea. Hal itu membuat sang bintang Portugal menorehkan sejumlah catatan negatif, di samping kekalahan 1-3 di laga Klasiko tersebut.

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Menurut data statistik Opta, Ronaldo gagal mengeksekusi dua penalti yang ia ambil sepanjang musim ini di Roshn Saudi League, setelah sebelumnya gagal satu kali saat Al Nassr menang 1-0 atas Neom pada 20 Oktober lalu, ketika berhadapan dengan kiper Marcin Bulka.

Jumlah tersebut sama dengan total penalti yang gagal dieksekusi Ronaldo sepanjang musim lalu di Roshn Saudi League, ketika ia sukses mencetak 6 gol dari 8 penalti.

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Selain itu, ini menjadi kali pertama Ronaldo gagal mengeksekusi dua penalti beruntun di Roshn Saudi League sejak bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023, setelah kontraknya bersama Manchester United diputus.