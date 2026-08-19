Real Madrid menggelar acara perkenalan pemain barunya, Bernardo Silva, pada hari Rabu, di kompleks kota olahraganya, dengan dihadiri presiden klub Florentino Perez dan presiden kehormatan Jose Martinez "Pirri".

Menurut situs resmi klub kerajaan itu "Perez menyambut pemain Portugal itu di ruang dewan direksi, sebelum Silva menandatangani kontraknya dengan klub, yang berlaku selama dua musim hingga 30 Juni 2028".





Usai penandatanganan kontrak, Bernardo Silva menerima dua hadiah: replika miniatur stadion Real Madrid dan sebuah jam tangan, di samping jersey tim yang bertuliskan namanya dan nomor 20".









Silva menjadi rekrutan terbaru Real Madrid selama periode bursa transfer musim panas, bergabung dengan proyek pelatih Jose Mourinho, yang kembali menukangi tim kerajaan tersebut.

Pemain Portugal itu mendapatkan kepercayaan Mourinho, yang memandangnya sebagai sosok yang mampu memberikan lebih banyak pengalaman dan fleksibilitas bagi lini tengah Real Madrid, terutama setelah kegagalan klub dalam merekrut Rodri, yang pindah ke Barcelona.









Menurut surat kabar Marca "Silva mungkin akan tampil sebagai starter pada laga pertama Real Madrid di Liga Spanyol menghadapi Espanyol, bersama Federico Valverde, mengingat belum lengkapnya kesiapan Aurelien Tchouameni".