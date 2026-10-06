Novak Djokovic melaju ke final turnamen tenis Beijing dengan cara yang dramatis, setelah ia diuntungkan oleh diskualifikasi petenis Rusia Daniil Medvedev pada babak semifinal, menyusul aksi sang petenis Rusia yang memukul salah satu penonton dengan bola, dalam insiden surealis yang menentukan hasil pertandingan untuk keuntungan bintang Serbia tersebut.

Djokovic, yang saat ini menempati peringkat ke-11 dunia, tengah unggul dengan skor 7-5 dan 5-3 setelah pertandingan yang berlangsung selama dua jam 30 menit, ketika Medvedev, petenis peringkat kelima dunia, mengirim bola ke arah tribun hingga mengenai wajah salah satu penonton, yang membuatnya harus meninggalkan tempat duduknya untuk mendapatkan pertolongan, sebelum diambil keputusan untuk mendiskualifikasi petenis Rusia itu.

Dengan demikian, Djokovic memastikan diri melaju ke final untuk kali ketujuh di ibu kota China tersebut, sekaligus mempertahankan catatan sempurnanya di turnamen ini, menambah rangkaian kemenangan beruntunnya di Beijing menjadi 33 pertandingan.

Angka baru ini muncul setelah Djokovic kemarin melampaui rekor yang tercatat atas nama petenis Spanyol Rafael Nadal, yang meraih 31 kemenangan beruntun pada pertandingan-pertandingan pertamanya di turnamen Roland Garros, sehingga menjadikan petenis Serbia itu pemilik rangkaian kemenangan beruntun terpanjang pada awal partisipasinya di satu turnamen di era terbuka.

Djokovic akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur, peringkat kesembilan dunia, di final. De Minaur mencapai partai final berkat mundurnya petenis Polandia Hubert Hurkacz, peringkat ke-34, ketika ia tengah unggul dengan skor 6-4 dan 3-2.

Pertemuan Djokovic dan de Minaur ini merupakan yang kelima di antara keduanya, dengan petenis Serbia itu unggul dalam pertemuan langsung dengan tiga kemenangan. Sebelumnya, Djokovic juga pernah diuntungkan oleh mundurnya petenis Australia itu menjelang pertandingan mereka di perempat final Wimbledon tahun 2024.