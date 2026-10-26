Penyerang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, tiba di ibu kota Inggris, London, pada hari Senin ini untuk menghadiri gelaran penghargaan Ballon d'Or ke-70.

Penyerang Prancis tersebut melakukan perjalanan ditemani keluarganya dan delegasi Real Madrid, hanya beberapa jam sebelum penyerahan penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola, sebagaimana diwartakan oleh jaringan "Foot Mercato".

Dengan semakin dekatnya waktu pengumuman penghargaan paling penting ini, Mbappe akan menaruh perhatian besar pada hasil akhir, karena ia masih bermimpi meraih Ballon d'Or pertama dalam kariernya, di tengah persaingan sengit dengan duet Lamine Yamal, bintang Barcelona, dan Harry Kane, penyerang Bayern Munich.

Mbappe menuju gelaran Ballon d'Or setelah memimpin Real Madrid kemarin, hari Minggu, meraih kemenangan atas Barcelona (2-1) di El Clasico, mencetak dua gol Los Blancos dalam pertandingan yang digelar di Stadion Camp Nou, pada pekan kesepuluh Liga Spanyol.

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Meski Real Madrid mengakhiri musim lalu tanpa meraih satu gelar kolektif pun, penyerang Prancis itu tampil dengan torehan individu yang luar biasa, menjadikannya salah satu kandidat terkuat untuk penghargaan bergengsi tersebut.

Mbappe mencetak 42 gol dan memberikan 7 assist dalam 44 pertandingan bersama Real Madrid pada musim 2025-2026, menegaskan nilai ofensifnya dan kemampuannya menciptakan perbedaan, meski timnya tersendat dalam persaingan memperebutkan gelar.

Di level internasional, Mbappe bersinar dengan seragam timnas Prancis pada Piala Dunia 2026, setelah mencetak 10 gol dan memberikan 4 assist dalam 8 pertandingan, mengakhiri turnamen sebagai pemuncak daftar pencetak gol dengan koleksi 10 gol, menegaskan posisinya sebagai salah satu bintang paling menonjol di Piala Dunia meski Prancis hanya menempati peringkat keempat.







