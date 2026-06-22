Video: Mbappé menggeser tahta "The Phenomenon" dan terus mengejar Messi

Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis, terus menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026, setelah berhasil mencetak gol ke gawang Irak dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada babak kedua fase grup.

Mbappé membuka skor untuk timnas Prancis pada menit ke-14, setelah melepaskan tendangan keras dengan kaki kirinya yang menggetarkan jala gawang, sehingga membawa “Les Bleus” unggul lebih dulu dalam pertandingan tersebut.

Bintang timnas Prancis ini pun menambah koleksi golnya menjadi 3 gol di edisi Piala Dunia kali ini, sehingga terus mengejar Lionel Messi dari Argentina yang memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan 4 gol.

Prestasi Mbappé tidak hanya terbatas pada persaingan pencetak gol terbanyak di edisi kali ini, tetapi ia juga terus naik dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, setelah mencetak gol ke-15-nya di turnamen ini, sehingga menyamai legenda Brasil Ronaldo Nazário di peringkat ketiga.

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Selain itu, bintang Prancis ini juga melampaui legenda Jerman Gerd Müller yang mencetak 14 gol, dan kini hanya berjarak satu gol lagi untuk menyamai rekor milik runner-up sepanjang masa turnamen ini, Miroslav Klose, yang telah mencetak 16 gol.

Di sisi lain, Mbappé kini hanya terpaut tiga gol dari pencetak gol terbanyak sepanjang masa, Messi, yang telah mencetak 18 gol di putaran final Piala Dunia, sehingga bintang Prancis ini menegaskan dirinya sebagai salah satu kandidat terkuat untuk memecahkan lebih banyak rekor dalam beberapa tahun mendatang.







