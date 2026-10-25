Real Madrid kembali memberikan pukulan baru kepada Barcelona di El Clasico, setelah Kylian Mbappe mencetak gol menyusul serangan yang terorganisir dan cepat, berawal dari pergerakan cerdik Jude Bellingham di lini tengah, dan berakhir dengan umpan silang akurat dari Eduardo Camavinga kepada penyerang asal Prancis tersebut.

Serangan dimulai ketika Bellingham berhasil melewati 3 bek dengan skill di lini tengah, sebelum tim Kerajaan melesat dari sisi kanan, di mana Camavinga saling bertukar umpan dan bergerak cepat di tepi kotak penalti, melewati Pau Cubarsi.

Camavinga mengirimkan umpan silang sempurna pada waktu yang menentukan, memanfaatkan majunya kiper Joan Garcia yang berupaya menutup ruang di belakang pertahanan Barcelona, hingga bola sampai ke Mbappe yang memanfaatkan peluang itu dan merobek gawang.

Gol itu datang setelah serangan kilat yang mencerminkan kemampuan Real Madrid dalam memanfaatkan ruang dan melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, sehingga menambah tekanan kepada Barcelona dalam laga sengit di Stadion Camp Nou.