Bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, menggambarkan kemenangan atas Barcelona dalam El Clasico Liga di Spanyol kemarin, Minggu, hanya dengan satu kata.

Mbappe mencetak dua gol Real Madrid dalam kemenangan 2-1 atas Barcelona kemarin.

Selama panggilan video dengan aktor komedi Elias Djadel, yang ditemani kreator konten Noah Lonsi, ada momen ceria bagi penyerang Prancis itu, yang tampak sangat bahagia.

Dalam panggilan tersebut, Mbappe menggambarkan kemenangan atas Barcelona dengan nada sarkastis: "NORMAAAAAL (wajar atau biasa saja)".

Mantan pemain Paris Saint-Germain itu menegaskan awal musim yang luar biasa dengan mencetak 14 gol dalam 13 pertandingan di semua ajang, mengirimkan pesan kuat beberapa jam sebelum acara penyerahan penghargaan Ballon d'Or, yang akan digelar hari ini, Senin, di London.

Kemenangan ini memungkinkan Real Madrid memangkas selisih menjadi tiga poin dengan Barcelona, pemuncak klasemen Liga Spanyol, setelah mengakhiri rangkaian tak terkalahkan klub Catalan itu di liga.

Rekam jejak Mbappe menghadapi Barcelona

Perlu dicatat bahwa Mbappe telah menghadapi Barcelona sebanyak 11 kali sepanjang kariernya, meraih kemenangan 4 kali, kalah dalam 6 pertandingan, dan imbang sekali.

Mbappe bermain melawan Barcelona dalam 4 pertandingan dengan seragam Paris Saint-Germain, menang dalam dua pertandingan, imbang satu kali, dan kalah satu kali.

Adapun dengan seragam Real Madrid, ia menjalani 7 pertandingan, menang dalam dua pertandingan, dan kalah 5 kali.

Secara keseluruhan, Mbappe telah mencetak 14 gol ke gawang Barcelona dalam 11 pertandingan.







