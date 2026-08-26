Stadion Santiago Bernabeu menyaksikan skenario gila pada menit-menit akhir babak pertama pertandingan antara Real Madrid dan tamunya Real Sociedad, dalam ajang jornada pertama Liga Spanyol yang ditunda, di mana kedua tim saling melakukan serangan dalam waktu singkat hingga babak tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1.

Setelah babak pertama yang ditandai dengan kehati-hatian dan kedisiplinan taktis dari pihak tamu, Real Madrid akhirnya berhasil memecahkan kode pertahanan Sociedad. Pada menit ke-40, Federico Valverde mengirim umpan jenius di antara lini yang sampai ke Kylian Mbappe di dalam kotak penalti, lalu bintang Prancis itu menyambutnya dengan sentuhan memukau dan melepaskan tembakan roket kaki kiri yang bersarang di sudut atas kiri gawang, di tengah ledakan kegembiraan luar biasa di tribun Bernabeu.

Semua orang mengira gol Mbappe akan memberikan keunggulan psikologis bagi Los Blancos sebelum turun minum, tetapi respons Sociedad datang mengejutkan dan cepat. Para tamu hanya memberikan tuan rumah 4 menit untuk merayakan, di mana pemain Kroasia Luka Sucic memanfaatkan kelengahan pertahanan pada menit ke-44, lalu melepaskan tembakan terukur dari dalam kotak penalti yang tidak mampu ditahan oleh Thibaut Courtois.

Dengan gol ini, Sociedad mengembalikan pertandingan ke titik nol, sehingga menempatkan Real Madrid di bawah tekanan besar di awal babak kedua, di tengah pertanyaan tentang kemampuan pasukan Jose Mourinho untuk menuntaskan pertandingan.

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