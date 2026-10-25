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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Mbappe Bawa Real Madrid Unggul Usai Babak Pertama Sempurna di El Clasico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
K. Mbappe
Spanyol
Prancis

Keunggulan yang layak

Real Madrid unggul 1-0 atas Barcelona sebelum babak pertama laga El Clasico berakhir, setelah Kylian Mbappe mencetak gol pembuka pada menit ke-41, memanfaatkan kesalahan bertahan dari bek Gerard Martin, dalam sebuah momen yang diwarnai keberuntungan.

Gol tersebut terjadi setelah Diomande mengirim umpan silang dari sisi kiri, yang coba dihalau Gerard Martin, namun ia salah mengantisipasi bola hingga membentur Mbappe yang menjangkaunya dengan kakinya dan mengubah arahnya menuju gawang kiper Joan Garcia, menandai keunggulan tim Los Blancos.

Real Madrid tampil baik di babak pertama dan berhasil memanfaatkan pergerakan ofensif mereka, terutama melalui sisi kiri, yang menjadi sumber ancaman bagi lini pertahanan Barcelona, sehingga tekanan mereka berbuah gol yang memberi keunggulan bagi pasukan Los Blancos sebelum turun minum.

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