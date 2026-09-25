Video: Mazraoui Buka Keran Gol Maroko di Kualifikasi Piala Afrika

Timnas Maroko unggul atas Gabon dengan skor 1-0, pada Jumat malam ini di Stadion Pangeran Moulay Abdellah di Rabat, dalam laga pekan pertama Grup 1, sebagai bagian dari babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

Noussair Mazraoui mencetak gol keunggulan timnas Maroko pada menit ke-36, setelah membawa bola ke depan dan melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti, yang gagal diantisipasi oleh kiper tim tamu, di mana tangannya sempat menyentuh bola sebelum menyarang ke gawang.

Babak kualifikasi ini diikuti oleh 48 tim yang terbagi ke dalam 12 grup, sehingga tim yang menempati peringkat pertama dan kedua dari 9 grup lolos ke putaran final, sementara hanya satu tim yang lolos dari grup tiga negara tuan rumah turnamen, yakni Kenya, Tanzania, dan Uganda.

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Maroko menjalani babak kualifikasi ini di Grup 1, bersama Gabon, Niger, dan Lesotho.

Timnas Maroko akan bertandang ke markas Lesotho, pada 29 September mendatang di laga pekan kedua, sementara Gabon akan menjamu timnas Niger pada pekan yang sama.

Timnas Maroko sebelumnya tersingkir dari Piala Dunia 2026, musim panas lalu, dengan kekalahan dari Prancis (2-0) di babak perempat final.



