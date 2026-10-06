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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Video: Martinez mengejutkan Messi sebelum perpisahan

Argentina vs Benin
Argentina
Benin
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L. Messi
E. Martinez
Argentina
Benin

Kebiasaan lama: kali ini demi legenda Argentina

Kiper timnas Argentina, Emiliano Martinez, tampil dengan gaya rambut istimewa sebagai bentuk penghormatan kepada sang kapten Lionel Messi menjelang laga perpisahannya bersama timnas Argentina.

Sang penjaga gawang memperlihatkan desain khusus untuk gaya rambut barunya, hanya beberapa jam sebelum laga persahabatan melawan Benin, yang dijadwalkan berlangsung Rabu pagi di Stadion Monumental.

Penata rambut timnas Argentina, Dani Alli, mengunggah sebuah foto di akun Instagram miliknya yang memperlihatkan gaya rambut baru Martinez: huruf "M" yang terkenal itu, di salah satu sisi kepalanya.

Martinez memang kerap mengubah penampilan rambutnya sebelum laga-laga bernilai simbolis tinggi bersama Argentina.

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ARG

ARG

Friendlies

06 Okt 2026

BEN

BEN

Perubahan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Setelah fase grup berakhir, Martinez mewarnai rambutnya dengan warna bendera negaranya: biru muda dan putih, sebelum laga babak 16 besar melawan Australia.

Pada Maret 2023, sebelum laga persahabatan melawan Panama yang digelar sebagai perayaan atas gelar juara Piala Dunia yang diraih timnas di Stadion Monumental, sang kiper memilih desain lain: sebuah bintang di belakang lehernya. Rambutnya ditata oleh penata rambut yang sama, dan foto tersebut diunggah di media sosial sebelum laga.

Kali ini, perubahan itu tidak terkait dengan babak kualifikasi atau perayaan gelar, melainkan dengan laga yang akan menjadi kesempatan terakhir bagi para pendukung Argentina untuk menyaksikan legenda mereka, Lionel Messi, mengenakan jersey timnas.

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