Video: Marcelo Sampaikan Pesan Menyentuh untuk Cristiano Ronaldo

Dalam sebuah gestur kesetiaan yang mengembalikan kenangan masa indah di Santiago Bernabeu, pemain Brasil Marcelo bergabung dengan arus dukungan global yang mengalir deras kepada sahabat sekaligus rekan kejayaannya, Cristiano Ronaldo, lewat sebuah pesan menyentuh yang menyalakan media sosial.

Bek kiri legendaris Real Madrid itu mengunggah sebuah video menyentuh yang memperlihatkan dirinya memeluk sang bintang Portugal dengan hangat, disertai emoji yang mengandung segala makna cinta dan penghargaan, dalam sebuah isyarat dukungan baru yang menegaskan dalamnya hubungan yang menyatukan dua legenda klub kerajaan tersebut.

Unggahan Marcelo pun dengan cepat menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola di seluruh dunia, di mana ribuan komentar membanjirinya dari para penggemar Ronaldo yang melihat dalam video itu sebuah pesan kesetiaan dari masa lalu.

Dukungan yang tak pernah berhenti

Ini bukan kali pertama Marcelo menunjukkan dukungan terbukanya kepada "sang Don". Beberapa hari sebelumnya, pemain Brasil itu telah membagikan pesan sebelumnya terkait sang mesin gol legendaris, menegaskan bahwa apa yang menyatukannya dengan Ronaldo melampaui batas-batas lapangan hijau.









Akar dari hubungan istimewa ini berawal dari tahun-tahun kejayaan yang dilalui kedua pemain tersebut bersama di dalam ruang ganti Real Madrid, di mana keduanya membentuk duet tak terlupakan di sisi kiri, dan bersama-sama turut memimpin klub kerajaan menuju era emas yang selama itu mereka menyapu bersih semua gelar yang mungkin diraih, serta menjadi bagian penting dari salah satu generasi tersukses dalam sejarah klub.

Dukungan Marcelo datang di saat arus pesan cinta dan penghargaan untuk Cristiano Ronaldo terus mengalir dari seluruh penjuru dunia, dari para mantan rekan setim, bintang-bintang masa kini, hingga para penggemar yang mencintainya, sehingga pemain Brasil itu kembali tampil di sisi sahabatnya, seolah mengatakan kepada dunia: "Aku di sini, seperti yang selalu kulakukan di Madrid".







