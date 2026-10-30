Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, menerima permintaan mengejutkan dari salah satu mantan bintang sepak bola Saudi, terkait penentuan pertandingan yang semestinya ia ikuti pada periode mendatang, di tengah perbedaan level persaingan antarklub Liga Roshn Pro.

Ronaldo mencuri perhatian pada Kamis malam setelah membawa Al Nassr menang atas Al Khaleej dengan skor 5-3, dalam laga pekan ke-12 Liga Roshn, lewat tiga gol "hat-trick", menegaskan kembali kemampuannya menciptakan perbedaan di hadapan para lawan.

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Dalam konteks ini, Ahmed Attif, mantan pemain timnas Saudi, meminta agar Ronaldo diberi kesempatan tampil lebih banyak di hadapan tim-tim yang tidak bersaing memperebutkan gelar liga, dengan mengatakan dalam pernyataan melalui program "Doreena Ghair": "Lebih baik Ronaldo tampil di pertandingan-pertandingan seperti ini melawan klub-klub yang tidak bersaing memperebutkan gelar."

Attif menjelaskan bahwa bintang Portugal itu mampu tampil istimewa di hadapan tim-tim yang berada di level menengah atau papan bawah klasemen, seraya menambahkan: "Ronaldo akan tampil bagus di hadapan klub-klub sekelas Al Khaleej dan lainnya yang selevel, dan ia akan mencetak banyak gol, sementara situasinya akan berbeda melawan tim-tim kompetitif."

Mantan pemain timnas Saudi itu menutup pernyataannya dengan permintaan yang lebih mengejutkan, menyerukan agar Ronaldo tidak tampil di laga-laga besar melawan klub-klub papan atas, dan berkata: "Saya meminta Ronaldo untuk tidak tampil di pertandingan-pertandingan besar melawan klub-klub papan atas, dan ia harus tampil melawan tim-tim papan bawah dan papan tengah klasemen."

Pernyataan ini menjadi kejutan besar bagi Ronaldo, terutama setelah penampilan istimewa yang ia tunjukkan melawan Al Khaleej, di mana ia mencapai 7 gol dan menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Roshn Pro.