William Troost-Ekong, mantan kapten timnas Nigeria dan pemain Al Ahli Qatar saat ini, mengumumkan keislamannya, sebagaimana dilaporkan sejumlah media Qatar, pada hari Rabu ini.

Surat kabar "Al Arab" menyebutkan bahwa Ekong mengucapkan dua kalimat syahadat, sekaligus mengumumkan bahwa ia memeluk agama Islam, sebuah langkah yang mendapat sambutan besar di kalangan olahraga Qatar dan Arab.

Bek asal Nigeria berusia 33 tahun itu muncul dalam sebuah potongan video yang tersebar di platform media sosial, saat ia mengucapkan dua kalimat syahadat.

Ekong memiliki perjalanan karier profesional yang panjang sejak 2013, di mana ia membela sejumlah klub di liga-liga terkemuka dunia. Yang paling penting adalah pengalamannya bersama Watford di Liga Inggris (dari 2020 hingga 2023) dan Udinese di Liga Italia (dari 2018 hingga 2020).

Bek asal Nigeria itu pindah ke kawasan Arab untuk pertama kalinya pada musim panas 2024, ketika ia membela Al Khaleej Saudi, namun pada Januari lalu ia pindah ke klubnya saat ini, Al Ahli Qatar.

Bersama Al Ahli, ia bermain dalam 14 pertandingan di seluruh ajang, satu di antaranya pada musim yang sedang berjalan.

Di level internasional, Ekong tampil dalam 83 pertandingan bersama timnas Nigeria, pada periode antara 2015 hingga 2025, dan mencetak 8 gol selama itu. Ia mencapai final Piala Afrika 2023 serta meraih penghargaan pemain terbaik pada edisi tersebut.

Ekong mengumumkan pensiun dari level internasional pada November lalu, setelah timnas Nigeria gagal lolos ke Piala Dunia 2026.

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