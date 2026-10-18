Manchester United masih terus terseok-seok sejak awal musim ini, dan hanya mampu meraih hasil imbang di markas Leeds United (1-1), pada hari Minggu, dalam laga pekan ketujuh Liga Primer Inggris.

United unggul lebih dulu melalui Bryan Mbeumo pada menit ke-35, yang memanfaatkan umpan silang datar dari rekannya, Youri Tielemans.

Leeds United menyamakan kedudukan pada menit ke-51 melalui penyerangnya, Dominic Calvert-Lewin, usai sepak pojok yang disundul Tarik Muharemovic untuk striker Inggris tersebut hingga menjebol gawang Manchester United.

Dengan hasil imbang ini, Leeds United menambah koleksinya menjadi 10 poin di posisi ketujuh, sementara Manchester United tetap tertahan dengan 7 poin di posisi ketiga belas.

Sejak awal musim, Man United hanya sekali meraih kemenangan di Premier League, sementara empat kali bermain imbang dan dua kali menelan kekalahan.

Kekalahan ini semakin menambah tekanan besar kepada Michael Carrick, pelatih Man United, yang mengambil alih tugas pada pertengahan musim lalu dan berhasil membawa timnya ke posisi ketiga serta lolos ke Liga Champions.







