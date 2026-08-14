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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Malcom mencuri perhatian di malam perpisahan Al Hilal!

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
Malcom
Arab Saudi
Brasil

Bintang Brasil menjadi sorotan

Pemain asal Brasil, Malcom de Oliveira, bintang Al Hilal, benar-benar mencuri perhatian dalam laga menghadapi Al Faisaly yang mempertemukan kedua tim pada pekan pertama Liga Roshn.

Malcom berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-26 babak pertama lewat tembakan indah menggunakan kaki kanannya setelah melakukan pergerakan sempurna di dalam kotak penalti.

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Gol Malcom lebih dari sekadar momen biasa, melainkan menjadi jawaban atas kekuatan dan kemampuan besarnya setelah namanya dikaitkan dengan kepergian dari skuad Al Hilal pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

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Pada saat yang sama, sejumlah sumber menyebutkan bahwa laga kali ini adalah yang terakhir bagi sang bintang Brasil dengan seragam Al Hilal, di mana ia terus memberikan beberapa isyarat kepada para suporter.

Malcom bergabung dengan skuad Al Hilal pada musim panas 2023, datang dari klub Rusia Zenit, pada saat laporan-laporan media menyebutkan bahwa sang pemain tampak dekat untuk bermain bersama Al Diriyah.

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