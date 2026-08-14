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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Malcom Curi Perhatian pada Malam Perpisahan Al Hilal!

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
Malcom
Arab Saudi
Brasil

Bintang Brasil menjadi sorotan

Pemain Al Hilal asal Brasil, Malcom de Oliveira, mencuri perhatian besar dalam laga melawan Al Faisaly, yang mempertemukan kedua tim dalam pekan pertama Liga Roshn.

Malcom berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-26 babak pertama, melalui tendangan indah dengan kaki kanannya setelah pergerakan sempurna di dalam kotak penalti.

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Gol Malcom lebih dari sekadar sebuah momen, karena menjadi jawaban atas kekuatan dan kemampuan besarnya setelah namanya dikaitkan dengan kepergian dari skuad Al Hilal selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

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Pada saat yang sama, banyak sumber mengisyaratkan bahwa pertandingan ini merupakan laga terakhir bintang Brasil tersebut dengan seragam Al Hilal, di mana ia terus memberikan sejumlah isyarat kepada para suporter.

Malcom bergabung dengan skuad Al Hilal pada musim panas 2023, datang dari Zenit Rusia, di saat sejumlah laporan media mengisyaratkan bahwa pemain tersebut tampak dekat untuk bermain bersama Al Diriyah.

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