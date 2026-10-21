Klub Italia, Como, meraih kemenangan bersejarah sekaligus layak atas Manchester United dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada malam hari ini, Rabu, dalam lanjutan babak kualifikasi Liga Champions Eropa.

Gol-gol Como dicetak oleh Nico Paz "dua gol" pada menit ke-2 dan ke-57, Anastasios Douvikas pada menit ke-49, dan Jacopo Ramon pada menit ke-76, sementara gol penyelamat muka Manchester United dicetak oleh Joshua Zirkzee (90+1).

Como membuka pesta gol lebih awal dan secara mengejutkan. Pada menit kedua saja, Nico Paz menerima umpan matang nan presisi dari Lucas Da Cunha, lalu menempatkannya dengan tenang ke gawang United, menandai awal mimpi buruk.

Dan saat babak kedua dimulai, tuan rumah melanjutkan tekanannya. Pada menit ke-49, Paz membalas budi dengan indah, berubah dari pencetak gol menjadi pengumpan, memberikan umpan matang kepada rekannya asal Yunani, Anastasios Douvikas, yang mengonversinya menjadi gol kedua dengan cemerlang.

Belum berlalu delapan menit, datanglah momen penghinaan yang sesungguhnya. Pada menit ke-57, Paz memanfaatkan umpan salah yang fatal dari gelandang United, Carlos Baleba, menyambar bola dan melesat dengan kecepatan roket seorang diri menghadapi gawang, lalu mencetak gol pribadi keduanya dan gol ketiga bagi timnya, di tengah ketercengangan lini belakang United.

Como tidak puas dengan itu, bahkan ingin menjadikannya malam bersejarah yang tak terlupakan, ketika bek Jacopo Ramon menyempurnakan empat gol pada menit ke-76, setelah menerima umpan matang dari pemain Brasil, Caíque Bruno, melepaskan tembakan penutup atas harapan Manchester United.

Empat gol penuh, dengan bintangnya Nico Paz lewat dua gol dan satu assist, serta pesan keras dari Como: Manchester United tidak lagi menjadi tim yang ditakuti, melainkan telah menjadi mangsa paling mudah di Eropa.

Dan di saat pertandingan sedang mengembuskan napas terakhirnya, Manchester United berhasil menyelamatkan muka dengan gol hiburan. Pada menit ke-90+1, Joshua Zirkzee menerima umpan matang dari rekannya, Amad Diallo, menempatkannya ke gawang dan memperkecil kedudukan menjadi 4-1, tanpa mengubah gambaran kekalahan telak yang diterima Manchester United.