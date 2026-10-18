Dalam malam sepak bola yang terasa pahit bagi para pendukungnya, Juventus menelan kekalahan berat di kandang sendiri dan di hadapan suporternya, setelah tumbang dengan tiga gol tanpa balas dari Lazio, Minggu malam, di Allianz Stadium, dalam pertandingan pekan ketujuh Serie A.

Lazio memanfaatkan kegagalan rivalnya untuk meraih kemenangan berharga yang memperkuat posisinya di antara tim-tim besar Calcio, karena koleksi poinnya naik menjadi 19, melesat ke peringkat kedua dengan selisih gol di belakang Inter yang memuncaki klasemen, sementara perolehan poin Juventus tertahan di angka 11 pada posisi kedelapan, sehingga menerima pukulan baru dalam perburuan papan atas.

Pertandingan dimulai dengan upaya Juventus untuk mengendalikan jalannya permainan, dan mereka sukses menggetarkan jala pada menit ke-24, setelah Nico Gonzalez mengirim bola kepada McKennie, yang melakukan tembakan tidak sempurna, sebelum bola sampai ke Douglas Luiz, lalu memantul dari Belahyane dan menemukan Kolo Muani, yang membenamkannya ke dalam gawang. Namun kegembiraan tuan rumah tidak lengkap, setelah gol itu dianulir karena offside, sehingga hasil imbang tanpa gol tetap bertahan.

Berbeda dengan dominasi tuan rumah, Lazio berhasil memanfaatkan salah satu peluangnya untuk membuka keunggulan pada menit ke-37. Setelah sepak pojok yang dihalau pertahanan Juventus, bola sampai ke Zaccagni, yang mengirimkan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti, disambut lompatan Provstgaard di antara Bremer dan Locumi, yang melepaskan sundulan ke dalam gawang.









Memasuki babak kedua, Juventus mencoba kembali ke dalam permainan, tetapi Lazio menyikapi ruang yang tersedia dengan cerdik, dan sukses melayangkan pukulan baru kepada tuan rumah pada menit ke-67. Gol kedua lahir dari umpan panjang akurat Nuno Tavares, yang mengubah arah permainan dari jarak jauh, hingga bola sampai ke Isaksen, yang melewati Celik dengan brilian sebelum menembak ke sudut jauh, menggandakan keunggulan timnya dan mempersulit tugas Juventus untuk bangkit.









Ketika tuan rumah masih mencari cara memperkecil ketertinggalan, Lazio melayangkan pukulan terakhir pada menit ke-90, setelah Dele-Bashiru memimpin serangan balik yang dimulai dari lini tengah, bergerak maju hingga mencapai kotak penalti, sebelum melepaskan tembakan yang menggetarkan jala, menutup tiga gol timnya dan menegaskan keunggulan tim tamu dalam malam yang ingin dilupakan Juventus.









Dengan kemenangan ini, Lazio membawa pulang tiga poin berharga yang mengangkat mereka ke posisi kedua Serie A dengan 19 poin, sementara Juventus dituntut segera mengevaluasi diri setelah kekalahan berat di kandangnya sendiri, yang menjauhkan mereka dari papan atas dan memunculkan pertanyaan soal kemampuan mereka untuk kembali menemukan keseimbangan pada pekan-pekan mendatang.



