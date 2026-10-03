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Qatar v El Salvador - International FriendlyGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Lopetegui Picu Kemarahan Akram Afif dalam Laga Arab Saudi

Saudi Arabia vs Qatar
Saudi Arabia
Qatar
Gulf Cup
A. Afif
J. Lopetegui
Arab Saudi
Qatar
Spanyol

Bintang Qatar menderita di Piala Teluk 27

Pelatih kepala timnas Qatar asal Spanyol, Julen Lopetegui, memicu kemarahan bintangnya, Akram Afif, selama laga menghadapi timnas Arab Saudi di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi menghadapi Qatar, hari Sabtu ini, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada babak semifinal turnamen Teluk tersebut.

Pada menit ke-69 laga, pelatih asal Spanyol itu mengejutkan bintang Qatar-nya setelah memutuskan untuk menariknya keluar, meskipun skor saat itu masih imbang tanpa gol.

Afif terlihat marah saat meninggalkan lapangan, di mana ia terus bertanya: "Mengapa?", sebelum akhirnya pergi.

Ini menjadi kali ketiga Afif ditarik keluar selama turnamen Teluk, setelah hal tersebut terjadi pada laga melawan Bahrain dan Yaman di babak grup, sebelum ia absen dari laga ketiga melawan Uni Emirat Arab.

Perlu diingat bahwa pemain berusia 29 tahun itu belum menampilkan level terbaiknya di Khaleeji 27, di mana ia hanya menciptakan satu gol dalam laga melawan Bahrain.

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