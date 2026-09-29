Dalam laga dramatis yang menutup matchday pertama Grup A di ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", timnas Oman berhasil meraih kemenangan mengesankan atas Kuwait dengan skor 3-1.

Oman membutuhkan kemenangan disertai kekalahan pesaingnya, Irak, dari Arab Saudi dalam grup yang sama, untuk memastikan lolos. Hal itu benar-benar terjadi, di mana Arab Saudi mengalahkan Irak dengan dua gol tanpa balas.

Oman menerima pukulan awal bagi peluang mereka, tertinggal lewat gol yang dicetak pemain Kuwait Shabib Al-Khaldi pada menit keenam.









Tim asuhan pelatih Tarek Sektioui tidak mampu menyamakan kedudukan setidaknya di babak pertama.

Oman bangkit mulai dari menit ke-65, saat mencetak gol penyama kedudukan melalui Nasser Al-Rawahi.









Semangat timnas Oman tak berhenti, dan mereka berhasil menambah gol kedua, juga melalui Al-Rawahi yang mencatatkan gol pribadi keduanya pada menit ke-81.









Al-Rawahi mengeksekusi bola mati pada menit ke-84 yang mengarah ke kepala Musab Al-Shaqsi yang menempatkannya ke dalam gawang, mencetak gol ketiga. Hal itu memastikan lolosnya timnas Oman ke babak semifinal di posisi kedua dengan 4 poin, bersama timnas Arab Saudi yang memuncaki klasemen dengan 9 poin, sementara Irak angkat koper dari kompetisi.









Timnas Oman dan Irak sama-sama mengumpulkan poin dan gol yang sama, namun Oman memastikan lolos ke semifinal "Khaleeji 27" melalui keunggulan dalam fair play, di mana para pemainnya menerima jumlah kartu lebih sedikit dibanding Irak.