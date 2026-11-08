Video: Liverpool Obati Luka dengan Kemenangan Berharga di Kandang Crystal Palace

Liverpool meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Crystal Palace dengan skor 3-1, dalam pertandingan yang berlangsung hari ini pada pekan kesepuluh Liga Primer Inggris.

Tiga gol Liverpool dicetak oleh Alexis Mac Allister (menit ke-40), Florian Wirtz (menit ke-54), dan Alexander Isak (menit ke-89), sementara gol tunggal Crystal Palace dicetak oleh Eddie Nketiah (90+5 lewat penalti).

Liverpool pun menambah koleksi poinnya menjadi 18 di peringkat keempat, sementara Crystal Palace tetap tertahan di angka 7 poin saja di posisi terakhir klasemen.

Liverpool tidak meraih kemenangan dalam dua laga terakhir sebelum pertandingan hari ini, di mana mereka kalah di kandang sendiri dari Arsenal dengan skor tanpa balas, kemudian dari tuan rumah Fenerbahce asal Turki di Liga Champions dengan skor 3-2.