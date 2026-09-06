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Video: Lima Gol ala Hansi Flick, Pesta Catalan di Bawah Terik "Matahari Mestalla"

Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
LaLiga
Spanyol

Dalam laga santai bagi anak asuh Flick

Barcelona melanjutkan awal sempurna mereka di Liga Spanyol, setelah meraih kemenangan telak atas tuan rumah Valencia dengan skor (5-0) di Stadion Mestalla, dalam suhu udara yang melampaui 35 derajat, sehingga tim Catalan itu tetap mempertahankan catatan sempurna dengan kemenangan keempat secara beruntun dan memuncaki klasemen sendirian.

Kemenangan ini datang hanya beberapa hari setelah menggilas Rayo Vallecano (5-2), menegaskan kekuatan serang Barcelona sejak awal musim, mengingat mereka juga menang atas Elche (5-0) pada laga pembuka perjalanan mereka di La Liga.

Hansi Flick mengandalkan Lamine Yamal sebagai starter meski ada keraguan yang menyelimuti keikutsertaannya, bersama Anthony Gordon dan Raphinha di lini serang, sementara Rodri memulai pertandingan sebagai starter untuk pertama kalinya dengan kostum tim.

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Barcelona tidak menunggu lama untuk memaksakan dominasi mereka, ketika Lamine Yamal membuka keran gol pada menit keempat lewat tembakan istimewa dengan bagian luar kaki, sebelum kembali menggetarkan gawang 3 menit kemudian, namun wasit menganulir gol itu karena offside, memberi Valencia kesempatan untuk mengatur napas di tengah tekanan Catalan yang terus berlanjut.

Setelah serangkaian serangan, Fermin Lopez berhasil menggandakan keunggulan Barcelona pada menit 22, setelah melepaskan tembakan indah dari luar kotak penalti, mengangkat koleksinya menjadi 4 gol musim ini, sementara Valencia nyaris memperkecil ketertinggalan melalui Danjuma, tetapi kiper Joan Garcia dengan cemerlang menepis tembakannya pada menit 33.

Memasuki babak kedua, Barcelona tidak memberi lawannya kesempatan sedikit pun untuk bangkit, dan Raphinha menambah gol ketiga pada menit 50, sehingga tim Catalan itu melanjutkan dominasi penuh atas jalannya laga serta menambah penderitaan tuan rumah.

Kemudian giliran Pedri untuk menambah gol keempat, sebelum Lamine Yamal kembali dan menutup pesta gol dengan gol kelima, mencetak dwigol pribadinya dalam malam baru di mana sang winger Spanyol bersinar dengan mencolok.

Dengan kemenangan besar ini, Barcelona melanjutkan awal sempurna mereka dengan meraih 4 kemenangan dari 4 pertandingan, sementara Valencia tampak tak mampu mengimbangi tamu mereka sepanjang sebagian besar durasi laga, sehingga Blaugrana keluar dari Mestalla dengan kemenangan besar yang memperkuat posisi mereka di puncak dan menegaskan sejak dini keinginan mereka untuk mempertahankan gelar Liga Spanyol.

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