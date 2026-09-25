Jurnalis olahraga Saudi, Walid Al-Faraj, berpendapat bahwa timnas-timnas Arab berhak melakukan naturalisasi pemain asing, seraya menegaskan bahwa timnas-timnas Eropa seperti Prancis dan Inggris juga melakukan hal tersebut.

Al-Faraj mengatakan, melalui programnya di kanal "Rotana Khalijia", "Apa masalahnya jika Uni Emirat Arab menaturalisasi pemain? Selama pemain itu memegang kewarganegaraan negara tersebut, saya tidak melihat halangan apa pun baginya untuk membela negara itu."

Jurnalis Saudi itu pun bertanya, "Mengapa kita harus kembali menelusuri asal-usul setiap pemain dan tempat kelahirannya?"

Ia melanjutkan, "Sebelumnya mereka mengkritik naturalisasi pemain oleh timnas Qatar, dan kini timnas Uni Emirat Arab. Saya tidak melihat masalah dalam hal itu."

Al-Faraj menutup pernyataannya dengan menyinggung timnas-timnas lain yang menaturalisasi pemain, seperti Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, dengan menyatakan, "Apakah semua pemain timnas Prancis lahir di Paris? Tidak, sebagian besar dari mereka berasal dari negara-negara Frankofon."

Pernyataan Al-Faraj muncul setelah timnas Uni Emirat Arab, yang berpartisipasi dalam Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", menaturalisasi lebih dari satu pemain, sementara beredar rumor tentang naturalisasi pemain Brasil Malcom, mantan pemain Al-Hilal Saudi, yang pindah ke Al-Jazira Uni Emirat Arab musim panas lalu.