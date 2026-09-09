Pada malam yang menegangkan di Stadion Arab Contractors, Al Ahly gagal meraih kemenangan dan hanya mampu bermain imbang sulit dengan skor 1-1 melawan Arab Contractors, dalam ajang Liga Utama Mesir.

Arab Contractors mengejutkan semua orang dan unggul melalui bintangnya Islam Gaber pada menit ke-38, sebelum Ahmed Sayed "Zizo" mencuri gol penyeimbang bagi Al Ahly (57), dalam pertandingan yang menyaksikan pembatalan gol kedua Al Ahly dan sebuah cedera serius.

Babak pertama yang panas: Arab Contractors mengejutkan Al Ahly lewat gol Gaber

Pertandingan dimulai dengan tekanan yang diperkirakan dari Al Ahly, dan upaya pertama datang lewat tembakan Sofiane Bendebka dari luar kotak penalti yang melenceng jauh dari gawang, serta umpan silang berbahaya dari Zizo melalui tendangan sudut yang dihalau oleh pertahanan Arab Contractors.

Meski Al Ahly mendominasi, ancaman nyata absen, di mana tak satu pun dari kedua tim melepaskan tembakan yang mengarah ke gawang hingga menit ke-20, sebelum Amr El Gazzar menyelamatkan Al Ahly dari peluang paling berbahaya setelah penyerang Arab Contractors berhasil berdiri bebas.

Wasit memberikan tendangan penalti bagi Arab Contractors setelah pelanggaran Omar Kamal Abdel Wahed, yang diterjemahkan Islam Gaber dengan sukses menjadi gol pertama ke gawang Al Ahly pada menit ke-38.

Babak pertama berakhir dengan keunggulan mengejutkan Arab Contractors lewat satu gol tanpa balas, setelah Amr El Gazzar menyia-nyiakan peluang menyamakan kedudukan lewat sundulan yang melenceng di samping gawang pada masa injury time.

Babak kedua yang gila: kebangkitan Al Ahly dan kegembiraan yang tak sempurna

Saat babak kedua dimulai, Amr El Gazzar mengalami cedera serius yang memaksanya keluar dari lapangan pada menit ke-49, sehingga Al Ahly berusaha mengintensifkan serangannya.

Mohsen Baqar nyaris membuat perbedaan setelah ia berupaya mengumpankan bola kepada Achraf Bencharki di dalam kotak penalti, namun umpan itu terlalu keras, sebelum Bencharki sendiri melewati para pemain Arab Contractors dan mendapatkan tendangan penalti setelah pelanggaran keras dari Khaled Abdel Fattah pada menit ke-55.

Zizo menerjemahkan keunggulan itu menjadi gol penyeimbang bagi Al Ahly ke gawang Arab Contractors pada menit ke-57, mengembalikan pertandingan ke titik awal.

Pada menit ke-58, Emam Ashour tampil untuk pertama kalinya sejak 112 hari lalu, sebab pemain itu menjalani pertandingan terakhirnya bersama Al Ahly menghadapi Al Masry pada penutupan ajang Liga Utama Mesir musim 2025/2026.

Pertandingan memanas pada menit ke-62 ketika Mohsen Baqar mencetak gol kedua Al Ahly ke gawang Arab Contractors, namun wasit memutuskan membatalkan gol tersebut karena offside, sehingga Arab Contractors mempertahankan hasil imbang berharga itu hingga akhir.

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Setelah gol penyeimbang, ketenangan relatif menguasai jalannya laga, dengan upaya silih berganti dari kedua tim untuk mencuri gol keunggulan, sebelum ancaman nyata datang pada menit ke-88 lewat tembakan indah dari Emam Ashour yang baru kembali, yang melintas di atas gawang Arab Contractors hanya beberapa sentimeter, sehingga ia menyia-nyiakan peluang mengunci pertandingan.