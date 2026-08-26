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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Lewat assist Sperzian, Abou El-Shamat bawa Al-Ahly unggul atas Auckland

Al Ahli vs Auckland FC
Al Ahli
Auckland FC
FIFA Intercontinental Cup
S. Abu Al-Shamat
Arab Saudi
Selandia Baru

Pertandingan di Piala Dunia Antarklub

Saleh Abu Al-Shamat memberikan keunggulan bagi timnya, Al-Ahli Saudi, atas tamunya Auckland dari Selandia Baru, dalam ajang Piala Interkontinental Antarklub 2026.

Gol tersebut tercipta pada menit ke-63, setelah akselerasi kilat Eduard Spertsyan dari sisi kanan, yang menembus batas kotak penalti dan melepaskan umpan istimewa kepada Abu Al-Shamat, yang menceploskannya dengan cemerlang ke dalam gawang pada sentuhan pertamanya di laga ini.

Stadion Inma, markas Al-Ahli, di Kota Jeddah, Arab Saudi, menjadi tuan rumah pertandingan Al-Ahli melawan Auckland, dalam laga putaran pertama Piala Interkontinental Antarklub.

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Sang pemenang akan berjumpa dengan Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan pada babak berikutnya, dalam ajang Piala Interkontinental Antartiga yang mempertemukan juara Asia, Afrika, dan Oseania.



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