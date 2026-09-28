Pelatih kepala timnas Turki, Vincenzo Montella, menemukan dirinya berada dalam posisi yang sangat sulit setelah kekalahan telak di kandang sendiri dengan skor 4-1 dari timnas Italia, Senin malam, dalam laga jornada kedua Grup 1 UEFA Nations League.

Para pendukung Turki di stadion mereka di Kota Bursa mengalami kejutan besar setelah tim runtuh dalam 27 menit pertama menghadapi Italia, yang memanfaatkan peluang dan menggetarkan gawang sebanyak 3 kali, sebelum melengkapi empat gol di babak kedua.

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Para pendukung Turki tidak bisa menerima kekalahan kedua di grup (setelah kalah dari Prancis), dan kemarahan mereka meledak terhadap Montella, di mana mereka menuntut pemecatannya secara langsung, begitu pula halnya dengan presiden Federasi Sepak Bola Turki, sejak Italia unggul dua gol (menit ke-2 dan ke-22), menurut jurnalis dari saluran TRTsport, Fatih Dogan.









Vincenzo Montella menegaskan bahwa dirinya "tidak menyangka" para suporter Turki akan bereaksi dengan kemarahan sedemikian besar "setelah semua yang dilakukan para pemain ini dalam tiga tahun terakhir".

Pelatih asal Italia itu sebelumnya memang telah menghadapi kritik keras setelah tersingkir dari babak grup Piala Dunia 2026, kemudian kekalahan di kandang sendiri dari Prancis dengan skor 1-0 di UEFA Nations League.

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Situs Football Italia mengutip pernyataan Montella kepada jaringan Sky Sport Italia, saat ia berkata: "Setengah jam pertama tentu termasuk hal-hal yang harus dilupakan. Bermain setiap tiga hari di level ini menuntut konsentrasi dan pengalaman tertentu yang saat ini tidak kami miliki".

Ia melanjutkan: "Kami berada di UEFA Nations League (Level C) dua tahun lalu, dan kami meraih gelar (Level B) pada kesempatan terakhir, jadi kami telah menunjukkan dengan jelas bahwa kami perlu meningkatkan diri dalam aspek ini. Diperlukan penyetelan ulang mental dan fisik setiap beberapa hari, dan ini bukan hal yang mudah untuk dipelajari dengan cepat".

Montella ditanya tentang penyebab semua kesalahan fatal ini menghadapi Italia di babak pertama, dan ia menjelaskan: "Tentu, di awal mereka lebih siap secara mental. Kami tidak terkoordinasi, sehingga kami berlari lebih banyak dan kehilangan kepercayaan diri".

Mengenai kemarahan para pendukung, pelatih asal Italia itu menyatakan: "Mereka juga mencemooh para pemain setelah gol pertama, meskipun mereka tidak pantas mendapatkannya. Suasananya luar biasa sebelum pertandingan, dan saya benar-benar tidak menyangka reaksi secepat ini setelah semua yang telah dipersembahkan para pemain ini dalam tiga tahun terakhir".

Menurut surat kabar Hurriyet Turki, Montella berkata tentang kemungkinan pengunduran dirinya: "Saya percaya pada pekerjaan yang telah saya lakukan, bahkan ketika saya menerima tawaran-tawaran menggiurkan, saya tidak pergi. Saya masih memercayai para pemain kami, dan mendukung mereka".

Ia menutup: "Sebagaimana kami sampai di sini bersama-sama, kami tahu bagaimana melanjutkan perjalanan ini. Jika ada kemungkinan pengunduran diri, maka saya akan berbicara dengan para pemain, tetapi hal itu tidak ada dalam agenda kami".