Tribun stadion "Spotify Camp Nou" menyaksikan aksi keributan antara sejumlah suporter Al Ahly Mesir dan pendukung Barcelona pada hari Rabu ini, yang berujung pada intervensi pasukan keamanan untuk mengeluarkan para tamu dari stadion.

Surat kabar Catalan "Sport" menyebutkan bahwa puluhan suporter Mesir diusir dari tribun akibat bentrokan dengan para pendukung Blaugrana, seraya menegaskan bahwa polisi wilayah Catalonia terpaksa turun tangan, sebelum akhirnya, dengan bekerja sama bersama petugas keamanan swasta, mengawal para pendukung raksasa merah tersebut keluar dari Camp Nou.

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Pertandingan antara Barca dan Al Ahly berakhir dengan kemenangan tim yang disebut pertama (2-1), pada edisi ke-61 Piala Joan Gamper, turnamen persahabatan yang digelar klub Catalan tersebut setiap tahun sebelum musim dimulai.

Pemain internasional Mesir, Hamza Abdel Karim, sebelumnya membuka keunggulan Barcelona ke gawang mantan timnya pada menit ke-30, sebelum Raphinha menambah gol kedua dari titik penalti pada menit ke-45.

Pada menit ke-51, Ahmed Sayed Zizo memperkecil ketertinggalan Al Ahly melalui aksi tunggal yang diselesaikannya dengan tembakan keras ke gawang Blaugrana.

Anthony Gordon gagal mencetak gol ketiga bagi tuan rumah, karena penjaga gawang Al Ahly, Mohamed El Shenawy, mampu menepis penalti yang dieksekusi pemain internasional Inggris itu pada menit ke-90+1.

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