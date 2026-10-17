Video: Kemenangan berharga, Roma panaskan persaingan posisi runner-up Serie A

Roma meraih kemenangan penting atas tamunya, Genoa, dengan skor 2-0 pada hari Sabtu, dalam lanjutan pekan ketujuh Liga Italia, setelah "Il Lupi" memastikan hasil tersebut pada babak kedua melalui dua gol yang dicetak Santiago Castro dan Emanuele Lolli.

Babak pertama berlangsung seimbang dan penuh kehati-hatian, sehingga berakhir tanpa gol meski banyak peluang tercipta.

Serangan paling berbahaya Genoa datang melalui pemain sayap Stephan El Shaarawy, yang tendangan kerasnya membentur mistar gawang pada menit ke-33.

Roma membalas dengan kuat ketika bek Leonardo Balerdi menggetarkan mistar gawang lewat sundulan terukur pada menit ke-30, sementara kiper Genoa Justin Bijlow menggagalkan beberapa upaya berbahaya dari para pemain Roma.

Roma membuka keunggulan pada menit ke-50 melalui penyerangnya Santiago Castro, yang mengubah sepak pojok menjadi gol indah dengan sentuhan kreatif kaki kanannya dari dalam kotak penalti.

Roma memperbesar keunggulan pada menit ke-68 berkat bek sayap Emanuele Lolli, yang menuntaskan sebuah serangan dengan sentuhan menentukan menggunakan kaki kanannya dari sisi kanan.

Roma mengendalikan jalannya pertandingan dengan cerdik di menit-menit akhir, memanfaatkan pergantian pemain secara berurutan (Pellegrini, Hermoso, Wesley), untuk meraih tiga poin dan mempertahankan posisinya dalam persaingan di papan atas.

Di sisi lain, Genoa tidak berhasil mengancam gawang kiper Pierluigi Gollini secara nyata setelah babak kedua dimulai, dan hanya mampu melakukan beberapa upaya dari jarak jauh serta menerima kartu kuning bagi para pemainnya karena permainan kasar.

Roma menambah pundi-pundi poinnya menjadi 17 di peringkat kedua - sementara - tertinggal dua poin dari Inter yang memimpin klasemen. Klub ibu kota Italia itu juga menambah tekanan kepada tetangganya Lazio yang berada di posisi ketiga (16 poin) sebelum laga besar yang dinanti esok hari di markas Juventus.